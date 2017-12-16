Первый международный конкурс молодых пианистов в Дандолке, Ирландия.

Завершился первый «Международный конкурс молодых пианистов им. Джона Филда», организованный «Русским Мостом» при финансовой поддержке отдела культуры графства Лаут

6 декабря 2017 года в г. Дандолк графства Лаут съехались юные талантливые пианисты со всего Изумрудного острова, а также из России, Литвы, Великобритании, Польши.

Городской театр превратился в центр классической музыки — со слов профессиональных пианистов - конкурс прошел на высочайшем уровне!

Молодым пианистам было предложено сыграть одно произведение Филда, а другое на выбор самого участника.

Джон Филд — ирландский композитор, который в начале 19 века переехал в Россию, где и провел большую часть своей жизни. Он полюбил Россию всем сердцем, а россияне полюбили Филда, ласково называя его Джоном Ивановичем. Джона Филда по праву считают основателем российской фортепианной школы, среди его учеников были знаменитые российские композиторы.

Членами международного жюри стали:

Вдохновитель конкурса, вице президент «Общества Глинки», пианист Виктор Рябчиков (Россия);

председатель «Европейской Ассоциации преподавателей фортепиано» в Ирландии, пианист Оуэн Лориган (Ирландия);

заведующая кафедрой фортепиано «Училища имени А.В. Свешникова», заслуженный работник культуры РФ Алла Шарова (Россия);

преподаватель музыки по классу фортепиано в Университете г. Клайпеда, основатель 11-ти международных конкурсов Инга Макнавичене (Литва).

Вместе встретились представители известной советской и западной музыкальных школ, этим интересно их коллективное мнение. Оценивали не только технику исполнения, но и манеру, способность юного исполнителя понять замысел композитора…

Главным призом конкурса - стало приглашение Бари Дугласа (Barry Douglas), известного ирландского пианиста и дирижера, выступить с его оркестром Camerata Ireland в сезоне 2018/2019. В своем приветствии к участникам Бари Дуглас отметил, что в России его игру часто сравнивали с русской школой, на он всегда отвечал, что «русская фортепианная школа произошла от ирландца Джона Филда».

Первый конкурс им. Джона Филда поддержал и российский пианист Борис Березовский. Он надеется, что победители нашего конкурса посетят в скором будущем Россию и выступят перед российским зрителем.

Председатель муниципального совета графства Колм Марки (Colm Markey) в своем обращении выразил надежду на расширение связей с Россией и русскоговорящей диаспорой графства Лаут, которая по его мнению вносит богатое разнообразие в жизнь, делая ее гораздо интереснее. Графство заинтересовано сделать такие конкурсы ежегодными.

Пользуясь случаем, «Русский Мост» благодарит отдел культуры графства Лаут, а также Dundalk Credit Union за предоставленные призы.

Нелегко пришлось членам жюри выбрать победителей — конкурсанты оказались сильными и талантливыми. Ирландцы не уступали гостям в технике и манере, глубине исполнения. Так в возрастной группе B (13-15 лет) первое место разделили три молодых пианиста, да и гран-при всего конкурса жюри разделило между двумя участниками. После длительных дискуссий было решено отдать приглашение Барри Дугласа молодому талантливому Станислаусу О Бёрн (Stanislaus O’Beirne) из Дублина (группа B), рекомендовав второго победителя с дипломом гран-при Габию Макнавичюте (Литва) к прослушиванию и совместному выступлению с оркестром Барри Дугласа «Camerata Ireland».

Поздравляем победителя и его учителя — профессора Арчи Чен!

Результаты конкурса (в группе А первых мест присуждено не было):

Группа А1 (до 10 лет):

Sheba Hisa Chen (Дублин) — второе место Nicole Yingiy Li (Дублин) — второе место Ke Xin He (Дублин) — третье место Renats Belugins (Сo Monaghan) — диплом 2й степени (Highly commended)



Группа А2 (10-12 лет):

Maria Nasypannaya (Дублин) — второе место Dawid Walega (Co Meath) — второе место + диплом зрительских симпатий от Русского Моста Gabrielė Zinkutė (Литва) — второе место Stepan Blagoderov (Россия) — третье место Sylvan Mayer-Whitla (Корк, Ирландия) — третье место Solomon Clive Chen (Дублин) — третье место Conor Dixon (Дублин) — диплом 1 степени (Very Highly Commended) Sarah McGovern (Дандолк) — Диплом 3й степени — Commended Ilona o’keeffe (Брей) — диплом 3й степени — Соmmended

Группа B (13-15 лет):

Stanislaus O’Beirne (Дублин) — Гран-при конкурса Artur Bagirov (Россия) — первое место Dida Condria (Дублин) — первое место Defne Gultoprak (Дублин) — первое место Nora Ronan (Дублин) — первое место Anna Graham (UK) — второе место Rowel Friers (UK) — третье место Eva Paturyan (Co Кildery) — диплом 2й степени — highly commended

Группа C (cтарше 16 лет):