Русское концептуальное искусство в Ирландии - «США против России»

Выставка художника из России Андрея Молодкина в Галерее Rua Red, Tallagh открыта с 10 февраля по 6 апреля 2018 г.

В 2013 году Андрею предложили сделать инсталляцию на Красной площади: «Гигантский черный нефтяной куб». «Весь проект начал работать, но на месте моего Куба появился сундучок Луис Виттон. Сейчас, есть новое предложение и этот эскиз, голова статуи «Свободы» это и есть проект. Работа называется «The body in China» - говорит Андрей – «Мой проект это презентация скульптуры на Красной Площади в Москве».

Сейчас Андрей Молодкин работает между Москвой и Парижем. Российский художник использует сырую нефть, кровь и шариковую ручку, чтобы показать зрителям неприятные концепции власти и извращения, присущие обществу и его правительству.

Армейскую службу он прошёл в Сибири, где добывается львиная доля российской нефти. В своих работах он исследует конфликт между культурой, религией, экономикой и политикой, порой используя узнаваемые религиозные образы. Художник полагает, что нефтедобывающая промышленность это «плоть и кровь Западной экономики».

В Дублине художник представил инсталляцию по материалам сайта Wikileaks. «В 2009м году в интернете появились детали плана ядерного удара по России. Моя графика это зоны поражения радиоактивным облаком от ударов по городам нашей страны» - объясняет Андрей.

На огромных металлических конструкциях собранных на полу проецируются реальные карты и документы сайта Wikileaks. «Моя инсталляция: Попытка найти способ рефлексировать на современном уровне. Что можно об этом мире рассказать сейчас» объясняет художник.

Галерея Rua Red находится по адресу: South Dublin Arts Centre, Tallaght, Dublin 24 Map

Вход- свободный, время работы: с 10 утра до 18 вечера.

Здание Руа Рэд - это центр искусств, где проходит много разнообразных мероприятий

Интернет сайт галереи: http://www.ruared.ie/

Телефон: 01 4515860

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Фото: IRP