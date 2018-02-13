В Ирландии вспомнили Владимира Высоцкого

Вел концерт сын поэта и директор Дома-музея Высоцкого на Таганке Никита Владимирович Высоцкий.

В программе приняли участие Дмитрий Певцов и его музыкальная группа Pevtsov band, а также Ирина Апексимова. На сцену вместе с профессионалами вышел ирландский музыкант, автор песен и клипмейкер Илья Бабкин.

Стоит отметить, что песни Высоцкого в исполнении Ильи были тепло приняты публикой и удостоились одобрения московских профессионал, в том числе сына актера.

Гости из Москвы прилетели в Дублин после концерта в немецком Дюссельдорфе, где «Своя колея» также сопровождалась аншлагом. К сожалению, часть музыкантов, багаж и музыкальные инструменты не попали на утренний рейс до Ирландии, и концерт пришлось задержать на час. Из-за нехватки времени на установку звука, музыкантам Pevtsov band пришлось настраиваться прямо в процессе выступления. Тем не менее, по словам Дмитрия Певцова, «дублинская публика принимала песни Владимира Семеновича в нашем исполнении очень тепло и искренне. В зале возникла незримая связь между артистами и зрителями. Это и называется Любовью».

Песни в исполнении Народного артиста России и его группы звучали знакомо, но по-новому. Были показаны несколько известных произведений Высоцкого в обработке Георгия Гараняна. Как объяснил Никита Высоцкий, его отец работал над большим проектом с известным джазовым музыкантом незадолго до смерти, однако ему так и не суждено было появиться на свет.

Великолепная Ирина Апексимова исполнила несколько «женских» песен Владимира Семеновича, написанных для его последней жены Марины Влади.

Ирина прилетела в Дублин во второй раз, в прошлом году ирландская публика горячо принимала ее в антрепризном спектакле «Скамейка» вместе с Гошей Куценко. Ирина очень удивилась, когда ее узнал ирландский пограничник и пожелал удачного выступления.

В концерте принимал участие рок-музыкант и мультиинструменталист Олег Сакмаров - участник групп «Аквариум» и «Наутилиус Помпилиус». Олег рассказал нам несколько забавных историй о гастролях вместе с Борисом Гребенщиковым, Вячеславом Бутусовым и Ильей Кормильцевым. Оказывается в 2000 году группа «Аквариум» по пути из Японии провела целые сутки в американской тюрьме. Ребята летели из «Страны восходящего солнца» через Калифорнию, а американских виз у них не было, в результате пробиваться на рейс «Аэрофлота» пришлось через камеру предварительного заключения.

Как сказал в разговоре с корреспондентом «Нашей газеты» Дмитрий Певцов, песни Высоцкого пришли к нему, как и ко многим, через домашние посиделки с гитарой. Эти песни пели наши родители, они звучали из допотопных магнитофонов. Сотни ярких образов, цепляющих сюжетов и фраз, многие из которых «ушли в народ». Высоцкий - певец, или как его принято называть «автор-исполнитель». Голос, который не спутаешь ни с чьим другим, простой, но берущий за душу аккомпанемент на семиструнной гитаре – все пропитано яркой индивидуальностью артиста.

Не оставила ирландских зрителей равнодушными песня «Он вчера не вернулся из боя» в исполнении Pevtsov band, а «Где мои 17 лет» пел весь зал.

На большом экране демонстрировались кадры их фильмов с участием Владимира Высоцкого и уникальные документальные съемки, которые превращали песни в настоящие видеоклипы.

Зрители пригласили артистов снова посетить Ирландию, а те в ответ с удовольствием согласились и поблагодарили организаторов концерта в Ирландии «Русский мост». Помощь в проведении «Своей колеи» в Ирландии оказали Правительство Москвы и Дом Высоцкого на Таганке.

Фото: IRP