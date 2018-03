Фестиваль Святого Патрика 15-19 марта

Фестиваль Святого Патрика пройдет в Дублине 15 -19 марта 2018 года. Празднования в честь покровителя Ирландии прокатятся от Нью-Йорка до Токио, от Кейптауна до Норильска.

В Дублине жителей и гостей острова ожидают многочисленные фестивали, музыкальные представления, праздничные ярмарки и, конечно, традиционный Парад!

Мы выбрали некоторые самые интересные мероприятия этого года. Полный список событий недели на сайте: http://www.stpatricksfestival.ie/

15, 16 и 18 марта пешеходная экскурсия «По следам Святого Патрика».

Начало у статуи Молли Малон (угол Suffolk & Andrew Streets). Начало в 10.30 и 14.15. В пятницу, 17 марта, начало в 14.45. Экскурсия по местам служения Святого Патрика, небесного покровителя Ирландии. Бронирование мест www.walkingtours.ie.

15-19 марта в вечерние часы можно будет наблюдать позеленение исторических памятников архитектуры: GPO, Trinity College, St. Patrick’s Cathedral, Christchurch Cathedral, The Mansion House, The Convention Centre и многих других зданий столицы. Начало в 17.00

15 марта «Мы живы: Пасть акулы»

Непридуманные истории иммигрантов. Те, кто вынужден был покинуть свои родные места и переселиться в Ирландию, расскажут о своей истории иммиграции.

Начало в 20.30. The Complex, 15 Little Green St, Smithfield, Dublin 7. Заказ билетов: https://thisispopbaby.ticketsolve.com/shows/873584239

17 марта

Парад Святого Патрика

Стартует в полдень от Parnell Square, Dublin 1

Тема парада 2018 года: Home is Where the Heart is.

Красочные костюмы и карнавальные фигуры многочисленных участников парада вместе с традиционными духовыми оркестрами привлекают внимание гостей Дублина и горожан.

В этом году в параде принимают участие оркестры из США.

17-19 марта

Фестиваль креветок. Dublin Bay Prawn Festival.

Ежедневно с 12.00 в Howth Village, County Dublin.

Все богатства Ирландского моря в ресторанах рыбацкого порта Ховт и на ярмарке.

17-19 марта

Парк аттракционов на Меррион Сквер и небрежной у Дома Таможни.

Ежедневно с 11:00 на Merrion Square, Dublin 2 & Custom House Quay, Dublin 1

18 марта

Минимарафон Святого Патрика.

Начало в 12:00. Старт от St. Stephens Green

Подробности http://www.msbac.ie/msb-st-patrick-s-festival-5k-race

Эти и другие мероприятия фестиваля на сайте: http://www.stpatricksfestival.ie/events

День Великого ирландца будут отмечать по всему миру

Архитектурные достопримечательности многих городов окрасятся в зеленый цвет. В Лондоне позеленеют London Eye, Nelson’s Column, Heron Tower и магазин Selfridges.

В США зелеными станут World Trade Center и Empire State Building. Польется зеленая вода по Ниагарскому водопаду.

Зелеными встретят Святого Патрика Римский Колизей и стадион San Mames в Бильбао. Станут зелеными Башня Кантун в Гуанджоу и Статуя Христа в Рио.

С 14 по 25 марта 2018 года в Москве пройдет Ирландский кинофестиваль, самый ожидаемый фолк-концерт года, грандиозный 8-часовой фестиваль «День и Ночь Святого Патрика» и необыкновенное масштабное шоу ирландских танцев «DANCE IRISH».

На праздник в честь покровителя Изумрудного острова прибудут лучшие представители отечественной фолк-сцены, среди которых The Dartz , St. Patrick’s Brigade, Trelligh, Lost Temple Brothers, Оркестр Волынщиков Москвы.

И, конечно, будет звучать музыка хедлайнеров из России и Ирландии - групп Тинтал и Тролль Гнёт Ель, новых звёзд ирландского фолка CUAS.

А 26-й Парад Святого Патрика, в связи с выборами Президента России, переносится на 24 марта.

Помимо этого, в течение «Недели Ирландии» состоятся уникальные лекции об Ирландии, презентации книг ирландских писателей, вечеринки в ирландских пабах и многое другое!

Окунитесь в атмосферу настоящего ирландского праздника – приходите на мероприятия “IRISH WEEK” в течение года и на фестиваль в марте 2018!

Подробности на сайте http://irishweek.ru