Ирландская культура живет в …. пабе!

Собственно, потому и артистическая жизнь в городе казалась мне довольно серой, так как именно пабы я и обходила стороной, пишет наш постоянный автор из Голвей Сабина Салем.

Разглядывая театральные афиши, я как-то посетовала об этом знакомому музыканту гитаристу и композитору Питу Даффи.

Он с удивлением посмотрел на меня и возмутился: «Раскрой глаза! Всё самое интересное происходит именно здесь, в Голвее!»

Положившись на его уверения, я навязалась в гости и, обойдя массу пабов за одну ночь, услышала столько интересного, сколько не слышала за всё время пребывания в городе.

Самый крутой паб города - AN PÚCÁN - расположен по адресу 11 Forster Street. Лучшие музыканты исполняют традиционную ирландскую музыку, которая звучит каждую ночь до самого раннего утра.

Большинство пабов Голвея знамениты традиционной музыкой, самый популярный из которых - The CRANE. Почти каждый вечер музыканты развлекают посетителей очень красивой ирландской музыкой и песнями. Вот так сидела и слушала бы их до утра, если бы не запах алкогольного перегара и непреодолимый гомон толпы.

Мой знакомый обычно играл в пабе ROISIN DUBH пo 9 Dominick Street Upper Galway. Для музыкантов здесь даже построена сцена. Этот удивительно красивый и уютный бар называют «сердцем живой музыки» в городе. Название же паба в переводе с ирландского означает «нежная чёрная роза». За превосходно организованные концертные номера Róisín был даже награждён в 2008 году. В 2009 году паб получил «Региональную Премию провинции Коннахт». Со сцены паба выступали популярные артисты, музыканты, певцы и комедианты такие как Стюарт Ли (Stewart Lee), Фил Юпитус (Phill Jupitus), Рич Холл (Rich Hall). Паб известен как один из десяти лучших мест для выступлений комедиантов. Здесь начинали свою карьеру ещё неизвестные тогда поп-группы как Two Door Cinema Club, Villagers, Le Galaxie, Delorentos, Jape & And So I Watch You From Afar.

Другой знаменитый McGETTIGAN’S PUB функционирует в городе с середины 60-х годов. По улице Prospect Hill недалеко от Eyre Square, пабы этой сети открыты во многих городах мира, где живут и работают ирландцы: Дубаи, Абу-Даби, Сингапур, Нью-Йорк. Основная отличительная черта паба - своеобразный декорация и самобытный ирландский дух, подкрепляемый традиционными песнями.

Самыми первыми петь стали в известном пабе O'CONNOR'S в Салтхилле, который открылся аж в 1800-ом году. Пока посетители завороженно разглядывают бесчисленные украшения и периакты помещения, певцы напевают мелодичные песни и баллады Изумрудного острова.

После посещения 5-го или 6-го паба я уже потеряла счёт этим уникальным заведениям, смешала кантри-мюзик с поп- и традиционными плясками. Зато многочисленные любители ночной жизни продолжали ликовать. Вот истинное воплощение ленинского принципа, утверждавшего, что «искусство принадлежит народу»!