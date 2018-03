Как отмечали День Святого Патрика 2018 в Ирландии и в Мире

Темой шествия стал девиз: Дом там, где сердце (Home is Where the Heart is). Несмотря на прохладную погоду в праздничных колоннах приняло участие 4000 человек, на него смотрели 450000 зрителей.

Гранд маршалом парада стал актер из «Игр престолов» Лиам Куннигам, а почетным гостем главный Джедай – Люк Скайвокер, Марк Хамилл.

В этом году был тот редкий случай, когда 17 марта, в самую середину ирландской весны пошел снег.

В параде в г. Ватерфорде в колоннах, марширующих приняли участие

представители украинской общины и клуба «Kanagoo Jump»,

литовцы дружно вышли на парад в Корке,

а латышская колонна получила приз за представление на параде в Килкени.

В городке Клейн зрители увидели настоящий военный УАЗ 469 с карельской регистрацией.

Отдельной темой на нескольких парадах в ирландских городках стало происшествие с разрушением магазина Лидл во время снега.

Платформам с импровизированным магазином и сценами его разрушения экскаватором возмутились городские власти Талла, где этот супермаркет и был разрушен.

Однако, ирландцы оценили юмор, а Лидл даже запустил в твиттере конкурс на лучшую пародию.

День Великого ирландца отметили по всему миру

Архитектурные достопримечательности многих городов окрасились в зеленый цвет.

В Лондоне позеленели London Eye, Nelson’s Column, Heron Tower и магазин Selfridges.

В США зелеными стали World Trade Center и Empire State Building. Полилиась зеленая вода по Ниагарскому водопаду. Зелеными встретили святого Патрика Римский Колизей и стадион San Mames в Бильбао. Станли зелеными Пизанская башня и Статуя Христа в Рио.

С 14 по 25 марта 2018 года в Москве состоялся Ирландский кинофестиваль, грандиозный 8-часовой фестиваль «День и Ночь Святого Патрика» и необыкновенное масштабное шоу ирландских танцев «DANCE IRISH».

В субботу 24 марта парад Патрика состоялся в парке Сокольники.

Фото: Виктор Рукман, Евгений Ремизов, http://irishweek.ru, страницы литовской, латышской и украинской общин в Социальной сети