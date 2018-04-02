Фестиваль Викингов

С 30 марта по 2 апреля в этнографическом музее Дублина Dublinia и мэрии города Wood Quay проходил Фестииваль Викингов!

Как известно, Королевство Дублин (англ. Kingdom of Dublin, ирл. Ríocht na Dubh Linn) — образованно викингами в 839 году. Карта королевства в основном совпадала с территорией, занимаемой графством Дублин в наши дни.

Фестиваль и красочное шоу на площадке перед мэрией представили возможность попасть в средневековье, прочувствовать атмосферу эпохи викингов.

Дублинцы и гости столицы, были перенесены на много лет назад, смогли наблюдать масштабные реконструкции боев и поединки, под трубный зов рога и бой барабанов.

Для детей были организованы раскопки древних сокровищ викингов, посетители посвятили время поискам золота, артефактам и древних ценностей.

Группа средневековых ремесленников Léine, демонстрировала быт и давала мастер-классы кузнечного и гончарного дела, работали лавки средневековых сувениров. Тут же находились ткацкие и швейные мастерские варягов. Гости оценили мастерство, удивлялись декоративной отделке одежды и обуви.

К «Черной заводи» так назвали викинги место, где потом образовался Дублин вернулись корабли северян, легендарные Даккары. Драккар - от древнескандинавских Drage — «дракон» и Kar — «корабль», буквально — «корабль-дракон». Моряки рассказывали о кораблях, оружии и жизни древних воинов...

На улицах проходили постановочные поединки, а которых участвовали любители исторических реконструкций.

Сразу захотелось приключений, соленого моря, шквального ветра, средневековых жестоких нравов, всего того что поможет приоткрыть завесу прошлого и поведать о минувших веках.

«Viking Fest», завершился фантастическим зрелищем на открытом воздухе. Со звуковыми, визуальными и театральными представлениями в амфитеатре Wood Quay.

Специально на фестиваль из Испании перхали музыканты «Troula Group».

Зрители увидели фильм «Сага об Эгиле» -исландская сага XIII века, считалось что его дед был оборотнем.

«Музыкальная палитра средневековых гимнов, танцевальных мелодий и песен, изысканно и бережно аранжированных, звучала и переливалась неожиданными красками. Бой барабанов упорядочен, решителен, бесстрашен, мощной силой создает такое ощущение что этот звук защитит от злых духов. Так проникновенно до самых глубин сознания...даёт щемящее и возвышающее чувство полета души! И вот вы уже рисуете в вашем сознании этот полет, через живописные пейзажи, бескрайние дикие просторы, горы и равнины, зеленые луга и чистые голубые озера. А совмещение этнической музыки с роковым и электронным звучанием привнесло ту самую жесткость, которой славились северные воины, таким образом продемонстрировало сокровенную суть викингов. Поразительное зрелище – событие, которое нельзя пропустить».

Автор Оксана ОКэрролл

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