Балтийский день – новая ирландская традиция

Открывая этот фестиваль послы Прибалтийских государств отметили, что фестиваль проходит уже третий год подряд и стал традиционным мероприятием. В этом году Литва, Латвия и Эстония отмечают 100-летие восстановления своей государственности, и потому праздник носит особенный характер.

«Балтийский день» проводят в самом сердце Дублина Темпл-Баре, на площади «Meeting House» и его гостями становятся не только мигранты из Прибалтики, но и все жители и гости столицы. Кстати, если говорить о традициях, то стоит отметить, что в этот день ирландская изменчивая погода всегда благоволит организаторам.

Для участников и гостей «Балтийского дня» на площади был организован импровизированный рынок с традиционными балтийскими угощениями и произведениями прибалтийских мастеров.

На открытой сцене театра Ark выступили: латышские артисты из хора общины «eLVe», хор из Кекавы «Daugaviete», танцевальная группа из Лонгфорда в «Varaviksne», танцевальная группа из Лонгфорда «Sienazitis» и музыкальная группа «Maestro Rudis».

Эстонская группа народных танцев «Iiris» и фольклорный ансамбль «Suits&Kool».

Литовское трио из Дублина Раймонда Масиулите (Raimonda Masiulytė-Ramchurn), Сара Май Роджерс (Sarh May Rodgers), Имонн Моран (Eamonn Moran), группа литовских народных танцев из Тулламоре «Leliuma», группа «Мы из Laois» (Mes iš Laois) «Raskila», танцевальный коллектив литовской школы «11 марта» (Kovo 11-osios) из Дундалк (Dundalk).

На сцене выступили руководители дипломатических представительств трех государств.

В своем выступлении посол Эстонской Республики в Ирландии Кристи Карелсон (Kristi Karelsohn) отметила, что, несмотря на все трудности, выпавшие на долю Эстонии, стране удалось не только выжить, восстановиться, но и преуспеть. «Нам есть чем гордиться, но главное сокровище Эстонии - её люди. Независимо от того, где они живут - их вклад в страну значителен!» заявила госпожа Посол.

Посол Латвийской Республики в Ирландии Янис Силис (Janis Silis) сказал, что латыши, живущие не только в Латвии, но и во всем мире отмечают столетие восстановления Латвии. Он также отметил, что этим летом состоится еще одно очень важное событие в Латвии – «Фестиваль песни и танца, который соберет всех латышских соотечественников».

Посол Литовской Республики в Ирландии Эгидиюс Мейлунас (Egidijus Meilūnas) поздравил своих земляков и всех, кто пришел на праздник, чтобы отметить важную дату для Балтийских государств. Эгидиюс Мейлунас обратил внимание на то, что, когда говорят, что мы отмечаем столетие восстановления государственности Литвы, многие считают, что мы очень молодое государство, но на самом деле это не так - девять лет тому назад Литва отметила свое 1000. «Литве есть чем гордиться, поэтому, пользуясь этой прекрасной возможностью, я приглашаю всех, кто еще не был в Литве, посетить нашу страну», - заявил литовский Псосол, перечисляя для каждого литовца хорошо знакомые и любимые места, которые без всякого сомнения понравятся всем, кто посетит Литву.

Евгения Виткене