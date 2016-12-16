Близкие по духу, православный священник и ирландский атеист.

Сборник рассказов «День Святого Патрика» - литературный дебют священника Георгия Завершинского, известного прежде своими духовно-просветительскими сочинениями, привлечет читателя волнующими сюжетами.

Сборник включает 10 рассказов из разных стран и эпох. Дублинские, лондонские, шотландские истории соседствуют с рассказами о Москве 90х годов прошлого столетия. Истории объединены двумя персонажами Русским православным священником Отцом Иннокентием и ирландским сорвиголовой атеистом Рори О’Грейди.

Автор, который долгие годы служил в православном приходе Дублина, а теперь несет пасторскую службу в Шотландии, говорит: «Это не придуманные истории, какие то из них я пережил сам, что то рассказали знакомые и прихожане. У меня была только идея, а все персонажи и картину рассказа, я конечно придумывал»

На встречу с читателями, приехала и редактор издания, руководитель издательского дома «Василиса» Жанна Григорьева. Она рассказала, как совместными усилиями рождался проект, как не просто было художнику объединить на обложке и Святого Патрика и Леприкона и священника с ирландским плейбоем и его винтажным авто.

«Наша газета» помогала в организации встречи, и Отец Георгий обещал прислать несколько отрывков из его рассказов для публикации. Книгу же «День Святого Патрика» можно приобрести в «Swords Kids Club», Unit 8, 60 Main road, Applewood Village, Swords

Автор рассказов – протоиерей, благочинный Русской Православной миссии в Шотландии и Северной Ирландии, член Союза писателей России, доктор философии, кандидат технических наук.

Огромную помощь в проведении встречи с писателем оказали руководители «Swords Kids Club», пекарня «Дублин Дуона» и сеть магазинов «Литуаника». Информационная поддержка проекта: "Наша газета", MCA Events, "Русский Мост"



Директор «Swords Kids Club» Ольга Богдановича, сказала, что клуб планирует проведение целой серии литературных встреч и обсуждений. И уже определена тема следующего собрания – обсуждение книги Отца Георгия, а «Наша газета» будет публиковать анонсы этих культурных мероприятий.

Информация о встречах в «Swords Kids Club» на сайте http://www.swordskidsclub.com/

по телефонам: 0879792770, 018405163 или e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.