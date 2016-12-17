Я уеду жить в Дублин

Участник списка самых богатых российских музыкантов по подсчетам журнала Forbes выступил с концертом в Дублине. Единственное выступление Григория Лепса на дублинской «3 арене» организовало агентство MCA Events

Григорий Лепс, заработал за 2016 год $9 миллионов и стал абсолютным лидером по числу запросов в Яндексе - больше 10 миллионов пользователей желали узнать информацию о нем. Это позволило 54-летнему певцу занять второе место в списке самых богатых Российских знаменитостей.

Список, традиционно возглавила Мария Шарапова — $21,9 млн, мельдониевый скандал пока не сказался на ее доходах. Рекламные контракты с ней разорвали TAG Heuer, Porsche и American Express, но Nike и Head продолжили сотрудничество.

В 2017м году Лепса, возможно, обгонит по доходам Сергей Шнуров, в этом году он занял третье место в рейтинге. Группировку «Ленинград» в Дублин обещают привести все те же MCA Events.

На концерте Лепса был зафиксирован и новый рекорд посещаемости – 5 тысячный зал «3 арена» был заполнен почти на ¾, а это на данный момент максимальное собрание русскоязычных на ирландской земле.

Организаторы очень постарались, донесли информацию до огромного количества соотечественников, как через социальные сети, русскоязычные СМИ, так и через прямые контакты и около 30 дилеров по продаже билетов на всей территории Ирландии.

Не подвел и исполнитель, преодолев визовые трудности, Григорий не въездной в США, и были реальные опасения с его ирландской визой, артист выступил вживую с хорошим звуком и ансамблем.

В первой части Лепс исполнил несколько ремейков на песни Владимира Кузьмина, Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова и Coldplay. По мнению ирландских слушателей, Гриша далеко «перепел» оригиналы и исполнил известные композиции современно и по-новому.

Во второй части почти 2х часового концерта слушатели дождались популярных хитов «Рюмка водки на столе», «Я тебя не люблю» и «Самый лучший день». А подпевая под «боевик» «Я уеду жить в Лондон» русские ирландцы созвучно добавляли «Я уеду жить в Дублин».

А страстная фанатка Лепса Ирина Рогачевская Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. изготовила торт с фигуркой певца, которую тот с удовольствием и съел.

А зрители Ирландии ждут в гости Дмитрия Нагиева, БИ-2, Павла Волю и других популярных российских артистов, гастроли которых организует MCA events.

Фото: Ирина Василевича, Иван Русс, Hexas Media