Кто умеет весело встретить Новый Год?

Как известно, традицию широко встречать Новый год нашим предкам привили коммунисты, желавшие, чтобы встреча Нового года, затмила Христианское Рождество.
С середины 30х годов прошлого столетия все жители бывшего СССР всеми силами пытаются отметить ночь с 31 декабря на 1 января. Для многих традиция стала главным событием года.
Шотландцы же принесли историю новогодних гуляний из глубины веков. Для события было придумано даже специальное название - Хогманай (Hogmanay). Это языческий шотландский праздник последнего дня в году. Празднование включает в себя факельные шествия, вообще развлечения с огнём.
Наши соотечественники встречали Новый 2017 год в отелях в Дублине и Голвее, в Ночных клубах и многочисленных детских утренниках по всей стране.
Центр Хогманайских торжеств пришелся на столицу Шотландии, Эдинбург.
Еще за несколько дней до наступления Нового года, центральные улицы и парки города были открыты для факельных шествий и народных гуляний. Казалось, что весь прогрессивный мир, считающий, что Новый год главное событие жизни, собрались на многочисленные вечеринки в клубах и на улицах города. Билеты на многие мероприятия были проданы еще за год до встречи 2017го.
А салют устраивали по традиции соотечественников 4 раза. Разноцветные фейерверки взлетали над замком Эдинбурга сразу после поздравительной речи Президента России в 9 вечера по Гринвичу и потом каждый час, ознаменовывая ход Нового года по Европейскому континенту. Самый красочный салют, который грохотал целых 7 минут, был в полночь.
Не стоит сравнивать его по масштабам с фейерверками Лондона или Дубая, но точно он гораздо старше любого Новогоднего салюта на земле!
И так же, как и наши соотечественники, шотландцы желают всем, чтобы беды и напасти остались в прошлом, а Новый год принес удачу, радость и благополучие!