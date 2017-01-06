Кто умеет весело встретить Новый Год?

Найдена еще одна нация, которая так же весело справляет Новый год, как наши соотечественники. Ими оказались Шотландцы.

Как известно, традицию широко встречать Новый год нашим предкам привили коммунисты, желавшие, чтобы встреча Нового года, затмила Христианское Рождество.

С середины 30х годов прошлого столетия все жители бывшего СССР всеми силами пытаются отметить ночь с 31 декабря на 1 января. Для многих традиция стала главным событием года.

Шотландцы же принесли историю новогодних гуляний из глубины веков. Для события было придумано даже специальное название - Хогманай (Hogmanay). Это языческий шотландский праздник последнего дня в году. Празднование включает в себя факельные шествия, вообще развлечения с огнём.

Наши соотечественники встречали Новый 2017 год в отелях в Дублине и Голвее, в Ночных клубах и многочисленных детских утренниках по всей стране.

Центр Хогманайских торжеств пришелся на столицу Шотландии, Эдинбург.

Еще за несколько дней до наступления Нового года, центральные улицы и парки города были открыты для факельных шествий и народных гуляний. Казалось, что весь прогрессивный мир, считающий, что Новый год главное событие жизни, собрались на многочисленные вечеринки в клубах и на улицах города. Билеты на многие мероприятия были проданы еще за год до встречи 2017го.

А салют устраивали по традиции соотечественников 4 раза. Разноцветные фейерверки взлетали над замком Эдинбурга сразу после поздравительной речи Президента России в 9 вечера по Гринвичу и потом каждый час, ознаменовывая ход Нового года по Европейскому континенту. Самый красочный салют, который грохотал целых 7 минут, был в полночь.

Не стоит сравнивать его по масштабам с фейерверками Лондона или Дубая, но точно он гораздо старше любого Новогоднего салюта на земле!

И так же, как и наши соотечественники, шотландцы желают всем, чтобы беды и напасти остались в прошлом, а Новый год принес удачу, радость и благополучие!