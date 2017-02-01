«Кыся» - нужно научиться понимать друг друга.

Спектакль по повести Владимира Кунина как будто специально был написан под Дмитрия Нагиева, который исполняет в нем две роли. Во-первых, Нагиев играет слегка озабоченного кота Мартына, он же Кыся. Во-вторых, это уже более привычная для него роль шоумена и секс-символа, не забывающего показывать во время спектакля накачанный торс.

Вторая звезда спектакля – Игорь Лифанов, говорить о котором можно очень и очень долго. Причина тому кроется в обширной фильмографии актера, а также в его богатой и интересной судьбе. Среди его работ есть фильмы самых разных жанров – боевики, комедии, мелодрамы.

И Нагиев и Лифанов весьма характерны. Если образ первого в последнее время формирует сериал «Физрук», то второй эксплуатирует своего «Спецназовца по-русски».

Тема фильмографии актеров затронута и в репликах «Кыси».

Еще стоит отметить, что многие ирландские зрители были не в курсе оригинального текста Кунина и шли именно на «звезд». Шок ожидал тех, кто ошибочно посчитал, что театральное действо будет интересно юному зрителю. В результате «половые» особенности кошачьей жизни и свободное пользование актеров нецензурными русскими выражениями смутили, детей пришлось убрать из зала.

Зато MCA Event установило очередной рекорд в деле организации мероприятий для русских. Впервые все билеты на 1300 местный Mahogany Hall в Хеликсе были проданы задолго до премьеры. Ну и Дублин посетила вторая российская звезда из списка Форбс. Вслед за Лепсом, который возглавляет лист знаменитостей, столицу Ирландии посетил самый высокооплачиваемый российский актер, Дмитрий Нагиев, его доход за 2016 год составил $3,2 млн.

Что же касается спектакля, как и в книге Кунина, основная мысль о том, что нужно научиться понимать друг друга, научиться слушать и быть услышанным – необходимо, даже если ты общаешься на кошачьем языке.

Фото: Ирина Василевича

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