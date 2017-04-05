Хор «Росинка» принял участие в мультикультурном проекте

Композитор Нил Мартин (Neil Martin) - вдохновитель проекта решил представить и объединить культуры разных стран в едином музыкальном произведении. В течении 50 минут, переплетаясь, звучали мотивы из Болгарии, Индии, Мексики, Ирландии, Испании, Перу, Белоруси и других стран. Были задействованы оригинальные аутентичные инструменты.

Хору «Росинка» посчастливилось принять участие в этом проекте. Мы представили культуру славянских стран белорусской песней «Купалинка» а-капелла. А в завершении вечера совместно с хором Harmony North исполнили специально для концерта написанную Нилом Мартином песню на ирландском языке «Tar Liom A Ghra». Свою партию на русский язык девочки «Росинки» перевели самостоятельно.

Вероятно, это первая в истории музыки русско-ирландская песня!

Публика аплодировала стоя!

Публика апплодировала стоя!

Хор «Росинка» был создан в 2014 году и является проектом Русскоязычного сообщества Северной Ирландии. Мы исполняем народные и популярные песни на русском, украинском, белорусском, английском и других языках. Мы выступаем на всех крупных мультикультурных мероприятиях в стране. Нашей целью является представление культуры русскоязычных стран, которую мы любим и гордимся, через музыку и пение.

Олеся Мартинова