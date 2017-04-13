Концерт Дмитрия Хворостовского в Дублине отменен

В официальном уведомлении указывается, что Дмитрий глубоко сожалеет об отмене концерта в связи с изменениями в расписании лечебных процедур.

Ранее знаменитый оперный певец был вынужден отложить сольные вступления в Калининграде и Минске. Он также не смог выступить в Венской Государственной Опере 7 марта.

«В связи с результатами обследования, врачи рекомендовали пройти новый курс лечения онкологического заболевания в этот период», говорится в сообщении на официальной странице певца.

Хворостовский объявил о том, что страдает от опухоли мозга, в конце июня 2015 года. Ему пришлось пройти несколько курсов химиотерапии.

«Я с нетерпением ждал и готовился к этим концертам, и сейчас мне очень тяжело отказаться от них», - приводятся слова артиста. Хворостовский рассчитывал вернуться на сцену в апреле с концертами в Торонто и Дублине, однако, планам не суждено реализоваться.