«Санфиш» - повесть о неизвестных событиях Второй мировой войны и людских судьбах

Главные герои новой повести – прямые потомки участников трагического события конца

Второй мировой войны, когда английская подводная лодка «Санфиш», переданная по репарации советским морякам, была потоплена самолетом британской береговой охраны в результате «дружественного огня». Переосмысление события по прошествии многих десятков лет – основной драматический мотив повести.

События разворачиваются одновременно в двух временных измерениях. Читателю открывается внутренний мир героев – военных летчиков и подводников, а также их потомков, встретившихся в Шотландии в наши дни. Мечтательное воображение и способность прощать – свойства целого поколения шотландцев: командира бомбардировщика, его сына и внука. Именно Эдварду – внуку военного пилота, атаковавшего «Санфиш», – посчастливилось встретить москвичку, дед которой погиб вместе со злополучной подлодкой.

Московский темперамент и шотландское рассудительность и спокойствие, сможет ли Эдвард убедить Александру до конца примириться с тем, что тогда произошло?

Как и в своей первой книге, сборнике рассказов «День Святого Патрика», которая вышла в свет в конце 2016 года автор отправляет читателя к божественным началам и христианской философии. Необъятный бушующий океан, горы и бесконечное небо – также равноправные герои повествования. Сближение стихий – земных и небесных – отражает евангельский образ «житейского моря», которое успокоилось повелением Иисуса Христа.

Долгое время о. Георгий служил священником в православном храме Св. Петра и Павла в Дублине и хорошо знаком с русским дублинцам.

На встречу с автором пришли как старые знакомые священника так и почитатели его таланта и как всегда яркая речь и красочные образы созданные Георгием Завершинским не оставили никого равнодушным.

Еще отец Георгий готовит к публикации роман, который в следующем году будет представлен ирландской публике.

Книги Георгия Завершинского можно приобрести в Swords Kids Club по адресу: Unit 8, 60 Main road, Applewood Village, Swords.

Отрывок из повести «Санфиш»

«Swords Kids Club» организует семинары и творческие встречи, а так же занятия для детей всех возрастов.

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