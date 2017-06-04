Почему отменяют русские концерты?

Только в 2017м году отменили концерты Михаила Жванецкого, Дмитрия Хворостовского, и Егора Крида, а до этого в Ирландию не приехали Борис Гребенщиков, «Серебро», Марат Башаров и команда КВН «Камызякского края».

«Наша газета» решила проанализировать рынок «русских» гастролей в Ирландии и предложить читателям свое видение. Стоит ли покупать билеты и бояться ли отмен запланированных выступлений.

Всего пару лет назад «русские концерты» в Дублине были большой редкостью. Старожилы помнят выступления Михаила Жванецкого в 2007 г, БГ в 2008 и 2012, да еще два – три концерта. Про театры вообще говорить не приходилось, несколько антрепризных спектаклей были показаны в рамках «Дублинского театрального фестиваля», да еще пара совместных постановок с ирландскими режиссерами.

Сейчас в стране устойчиво работают несколько компаний занимающихся организацией гастролей, на рынок выходят фирмы из Великобритании, России и Германии.

График выступлений иногда настолько плотный, что зрители просто физически не успевают попасть на интересующие мероприятия, да и в финансовом плане тяжеловато - цены на билеты начинаются от €30 и выше.

Самое большее количество гастролей организовано МСА events: БИ-2, «Мумий Тролль», спектакль «Скамейка» с Гошей Куценко и Ириной Апексимовой, Дан Балан, спектакль «Невеста напрокат», Brainstorm, Comedy Woman, Баста, Григорий Лепс, спектакль «Кыся» с Дмитрием Нагиевым, Musiqq, Паша Воля, спектакль «Дуры», спектакль «Часы с кукушкой», «Dracula on Ice и Alice in Woderland», для детей «Фиксики» и «Маша и медведь». На 2017 – 2018 год компания анонсировала еще целый ряд гастролей. Дублин посетят Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, Максим Галкин, Джиган, Александр Рева и Михаил Галустян.

Вторая ирландская компания Zavedenie Events организовала гастроли: «Уездный город», Потап и Настя, Алёна и Тамерлан, Юрий Шатунов, Олег Скрипка. Они же организовали несколько концертов для румынской аудитории. В афише «Заведения» на 2017 год – «Студия 95 Квартал» и «Однажды в России».

Британцы, работающие на ирландском рынке, Raduga Events привозили: «Руки вверх», Нюшу и «Бутырку»

Ирландский музыкальный промоутер кантри музыки Paul Lee «Leemusic» работает с Борисом Гребенщиковым.

Отмененный концерт Михаила Жванецкого был организован московской фирмой Euro Entertainment (НП «ФББ») при участии ирландского промоутера MCD, а концерт группы «Сплин» 20 октября 2017 года организует сама группа силами ее директора Дмитрия Дёмкина и PR директора Дарьи Епишковой.

Так же самостоятельно, но при поддержке Dublin City Events, был организован концерт «Океан Ельзи»

Русские сезоны в NCS были организованы ирландскими промоутерами.

Почему же отменяют концерты?

БГ, в декабре 2015 года, организатор Leemusic отменил в связи с плохой продажей билетов. «Камызяки» в 2016 году, организатор Dublin City Events, отменил в связи с не приездом группы. Три отмены было у Zavedenie Events - Вера Брежнева (официальная версия – отказано в визе), спектакль «Сублимация любви» с Маратом Башаровым (не проданы билеты), Егор Крид.

«У нас был контракт с менеджментом Крида на организацию концерта певца в мае 2017 года, по их просьбе мы согласились на перенос даты на 2 июня, однако выяснилось, что и в назначенный срок Крид так же не сможет приехать в Дублин. В связи с этим было решено, вообще отменить выступление и вернуть деньги зрителям» - рассказал НГ руководитель Zavedenie Events Николай Левченко.

У MCA Events отменен оркестр Штраусс (в связи с болезнью дирижера), отменен концерт Дмитрия Хворостовского в National Concert Hall в связи с болезнью артиста. Дмитрий проходит курс лечения ракового заболевания.

Наиболее неприятная отмена – концерт Михаила Жванецкого в театре «Олимпия» в мае. Стоит отметить, что Euro Entertainment – отменила и выступление Михаила Михайловича в Лондоне.

Вообще промоутеры из России наиболее беспечно относятся к организации зарубежных гастролей, они располагают значительными финансовыми ресурсами и не переживают за настроение публики. Одновременно, они не располагают достаточной информацией о состоянии рынка и концертных залах, и как результат непростительные ошибки. Ирландцы, организующие гастроли для русскоязычной публики - ошибаются с оценкой рынка.

«Отмена концертов подрывает доверие ко всем организаторам. Мы стараемся выполнять свои обещания, даже если знаем, что мероприятие принесет нам убыток, а кто-то играет в рулетку, назначает гастроли, потом отменяет их не сумев организовать продажи и только стремясь получить прибыль» - говорит руководитель МСА events

Когда безопасно покупать билеты?

Конечно, отмена гастролей – это нарушенные планы и испорченный вечер, но самое неприятное – потерять потраченные деньги. «Наша газета» рекомендует обратить внимание на следующие детали в афише мероприятия:

Кто организует гастроли, и какие еще концерты были организованы компанией. Информация об организаторе обычно имеется на страничке мероприятия в Социальной сети и в «Нашей афише». Если промоутер делает это впервые или есть плохие отзывы о предыдущих мероприятиях – стоит серьёзно подумать, перед тем как приобретать билеты.

Кто агент по продаже билетов. Если билеты предлагается купить на сайтах www.eventbrite.ie или www.ticketmaster.ie – безопасность средств гарантирована этими сайтами. Они отдают деньги организаторам, только после состоявшегося концерта, причем делают это через 5 рабочих дней со дня мероприятия, что гарантирует выплаты в случае отмены. Так же организаторы не смогут «прокрутить» эти деньги до состоявшихся гастролей. Минусом является то, что эти сайты берут дополнительную плату.

Если организаторы предлагают заплатить за билеты на своем сайте – риск не получить деньги значительно возрастает, они фактически уже на счету промоутера. Можно, конечно, потом потребовать переведенные с карточки или по системе PayPal деньги через банк, но это займет значительное время и не гарантировано.

Сейчас некоторые компании используют услуги частных распространителей, а именно получают билеты у eventbrite или ticketmaster, и передают их своим агентам, которые получают от покупателей наличные. Главным плюсом в использовании распространителей является возможность использовать их не только как продавцов, но и как рекламный канал.

Еще достаточно безопасно покупать билеты в кассах театра, там так же выплаты организаторам произойдут только после состоявшегося выступления. Правда, сейчас почти все театральные кассы совмещены с ticketmaster.

Почему стали ездить русские артисты?

Экономический спад в России. Как говорит Денис Крупенин (Triumf Productions) – «гонорары почти не снизились, но появилось больше свободного времени. Поэтому артисты соглашаются на поездки». В России и СНГ выступления могут быть организованы хоть ежедневно. В «тучные годы», Дублину и Лондону артисты выбирали Якутск и Нефтюганск, где на «корпоративах» можно было заработать больше, чем на зарубежных гастролях. Гастролирующие артисты живут на колесах. Раньше они не ездили, потому что для выезда в Дублин теряется минимум 2 вечера (кроме самого вечера концерта). Сейчас денег в нефтяных столицах России стало меньше, соответственно появились «окна» в гастрольном графике. Правда, в случае если артисту предлагают работу поблизости – от зарубежных гастролей он смело отказывается, а получать неустойки ирландские организаторы пока не научились.

Ситуация в Украине. Русские артисты меньше дают гастролей в Украине, а некоторые и вообще попали под «санкции», а украинских не воспринимают россияне.

Кстати, не исключаю, что частично наплыв русских артистов связан с политикой «мягкой силы» и «Русского мира» провозглашённой после известных событий 2014 года в РФ.

Лондон и Дублин – сплошные гастроли.

Аналогичная ситуация складывается и в Лондоне. Илья Гончаров, редактор портала www.russiangap.com пишет: Лондон – не Москва. Эти артисты и писатели у нас бывают раз в год или даже реже. Как же получилось, что их всех запланировали на одну неделю (в мае)? Ведь можно было договориться и организовать выступления в разное время, чтобы и публика успела везде, и организаторы продали больше билетов? Почему «Современник» и Барышников в одни и те же дни? Координируют ли лондонские организаторы русских концертов свои действия между собой? Не перенасыщен ли рынок?

И вот что пишут лондонские промоутеры:

Оливер Кинг, продюсер Belka Productions (организатор гастролей театра “Современник”):

«Снять театр для постановки в Лондоне — сложно. Театры сдают на неделю или две. Нужно искать такую неделю, чтобы было свободно и помещение, и труппа из России. При этом постановки, которые идут неделю, — не приоритет в глазах театров, им нужны постановки на месяцы или годы. Поэтому вовсе не обязательно, что ты получишь лучшую неделю. «Современник» втиснули между двумя мюзиклами: Jersey Boys и Annie. Второй момент: в российских театрах большие сцены, на них много декораций. В Лондоне сцены меньше, потому раньше их освещали свечами. Выбор очень ограничен».

Денис Крупенин, Triumf Productions (российские антрепризы):

«Местные организаторы знают друг друга и координируют действия. Мы понимаем: кошелек у людей один. Сейчас мы согласовываем мероприятия на осенний сезон. Но на рынке мероприятий для русскоязычных лондонцев появилось много организаторов из Москвы, Германии, Израиля, Ирландии, США. И тут тенденция: сначала они снимают зал, потом звонят и начинают просить о помощи на месте. Еще года два-три назад в Лондон ездили мало, шел процесс прощупывания почвы. Мы с моим товарищем Березовским первыми стали привозить антрепризные постановки, «Arbuzz» первыми стали привозить Быкова. А теперь людей перекормили!

Для примера посмотрим на Барышникова: еще сегодня (3 мая — ред.) несколько билетов есть в продаже. А что было в Риге? Билеты раскупили за 10 минут, люди спали у кассы! Что это значит? Что в русском Лондоне рынок перенасыщен.

Люди стали разборчивей. Если раньше ходили на все, то теперь читают комментарии, рецензии. Раньше это было событие, а сегодня это повседневность.

Но при этом я бы не сказал, что Лондон стал лакомым куском для организаторов. Скорее — для артистов. Для них выступить в Лондоне — плюс в имидж. Но это дорогое хобби. Уверен, что многие организаторы уже стали терять на Лондоне, учитывая, что, услышав слово «Лондон» многие артисты почти в два раза повышают гонорар. Это, конечно, не относится к тем, кто работает на кассу, как Земфира или «Ленинград».

Ольга Балаклеец, Ensemble Productions (гала-вечера «Иконы русского балета», «Масленица»):

«Безусловно, несмотря на то, что все организаторы независимы друг от друга, нам нужно решить эту проблему и наладить коммуникацию. Кто-то уже пытается это делать, создавая группы для организаторов в WhatsApp и социальных медиа. Сейчас многие хотят что-то организовать 9 мая, и нам удалось договориться там, где это возможно. То есть позитивный пример уже существует, и было бы полезно проанализировать эту ситуацию и постараться наладить контакты и общение с коллегами. При этом, организовывая большие мероприятия, я очень часто нахожусь в ситуации, когда только так, и по-другому быть не может. Я очень скована в выборе. И общение в каких-то случаях поможет, а в каких-то случаях – нет, потому что организаторы скованы по рукам и ногам. И все же я за то, чтобы был диалог».

Источник:

http://www.russiangap.com/2017/05/london-pochemu-samy-e-interesny-e-russkie-soby-tiya-goda-proishodyat-na-odnoj-nedele/

Стоит отметить, что многие гастроли организованы ирландскими промоутерами совместно с англичанами и соответственно при неудачном стечении обстоятельств будет отмена сразу в двух городах. Скорее всего, так и случилось с майским концертом Жванецкого.

В чем различие организации «ирландских» и «русских гастролей»

Социальные сети

И «русские» и ирландцы их активно используют. Огромную поддержку оказывают индивидуальные распространители билетов. Правда иногда реклама выглядит слишком навязчиво, но это обусловлено спецификой самих сетей. Еще одна особенность, например Facebook – запоминает определенный круг общения и интересов пользователей, в результате возможности распространения среди новых участников или групп ограничены.

Реклама в интернет

Здесь используется механизм Google Ad Words и достаточно активно, как нашими, так и ирландцами.

Информационные рассылки

Ирландцы при организации концертов всегда используют имеющиеся базы данных. Так же эта услуга есть на eventbrite или ticketmaster. Ирландия, страна небольшая и количество зрителей ограничено. По оценкам «Нашей газеты» база контактов из 15000 электронных адресов и почти 25000 мобильных номеров вполне покроет все возможные группы потенциальных зрителей. Если даже не напрямую, то хотя бы к ближайшему контакту. Дальше работает «word of mouse».

Информационные сайты

Наши почти не используют entertainment.ie, www.boards.ie и другие ресурсы. Возможно, будет интересна идея НГ по созданию собственной площадки всех мероприятий по аналогии с немецкими веб-сайтами для русскоязычных.

Внешняя реклама

Русские, вообще ее не используют, за исключением баннеров в некоторых магазинах, у ирландцев, она и на уличных билбордах и транспорте. Часто рекламные фургоны или велосипеды с баннерами паркуют перед местами проведения общественных мероприятий или концертами конкурентов.

Группы подписчиков в мессенджерах

Это главная перспектива развития промо для концертов. Думается - за ней будущее, главное – организовать четкий, и содержательны контент и исключить возможность заспамливания. За мессенджерами – будущее.

Целевая аудитория и спонсорство.

И у организаторов выступлений для ирландцев и у русскоязычных – общая проблема: страна очень маленькая! Конечно, ирландцы могут позволить себе отчасти сегментировать аудиторию по предпочтениям, но в случае больших концертов типа Guns-and-Roses, Филл Коллинс или Aerosmith они вынуждены подтягивать всех. Даже тех, кто не является фанатом. Для «русских» задача еще сложнее и выбор артиста становится ключевым для успеха. По оценке НГ русскоязычная социально активная группа по возрасту находится в диапазоне от 30 до 40 лет, а по гендерному составу представлена в основном женской аудиторией. И этому есть объяснение: есть деньги и дети достаточно взрослые. После 40 социальная активность снижается, а мужчины вообще, менее социально - активны. При этом телевидение во многом формирует зрительские симпатии и влияние канала ТНТ, безусловно.

Еще русскоязычные организаторы, в отличие от ирландцев крайне слабо работают со спонсорами. Некоторые успехи есть у MCA events, но потенциал далеко не исчерпан. В основном это связано с отсутствием вменяемых спонсорских пакетов и специалистов по работе с крупными донорами. У ирландских эвент-менеджеров есть годами налаженные контакты, понятные спонсорские пакеты и верная оценка существующих рекламных компаний ведущих брендов.

Кроме этого ирландцы активно используют государственные ресурсы, помогающие при организации культурно-массовых мероприятий:

- фонды местного совета;

- фонды совета по искусству;

- частные гуманитарные и артистические фонды;

- ресурсы министерства туризма Ирландии и т.д.

У русскоязычных организаторов таких контактов практически нет.

По вопросам помощи в поиске финансирования – обращайтесь по телефону: +353879034587 или электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайты организаторов и странички в социальной сети

MSA Events: http://www.mcaevents.ie/ https://www.facebook.com/mcadublin/

Zavedenie Events: http://www.thewrightvenue.ie/wright-venue-events/zavedenie-russian-disco/all/

https://www.facebook.com/zavedenie/

Raduga Events: http://www.radugaevents.com/

https://www.facebook.com/radugaevents/

Musiclee: http://www.musiclee.ie/