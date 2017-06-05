Русско-Африканский день в Голвее

20 мая в городе состоялся межкультурный и межэтнический праздник, организованный Семейным Центром АРД. Он проводился в Merlin College, Doughiska и вызвал большой интерес голвецев разных национальностей.

К ирландским африканцам присоединилось «Русское сообщество Голвея». Наши принесли на пробу национальные блюда России: вкуснейший винегрет, приготовленный Натальей Головко из Galway County Intercultural Forum, пряники и сушки. Особый восторг африканской ребятни вызвал русский квас, который они пили с удовольствием.

А еще, вспоминали братские отношения с СССР. На празднике была развернута фотовыставка - «Сто фотографий из Советского Союза». Автор проекта – фотограф, профессор Эдвард Хакимов, объединил творческие усилия 6 фотографов, членов творческой группы «Тасма», живущих в Казани, посвятил ее 100-летию Октябрьской революции.

Участники проекта - В. Зотов, З. Баширов, Р. Якупов, Ю. Филимонов, С. Исхаков, В. Михайлов представили фотографии из жизни страны во второй половине ХХ века. Впервые, эта выставка была организована Дмитрием Нестеровым в апреле этого года в Ballybane Library, Голвей. Зрители с интересом и удивлением разглядывали фотографии из жизни далекой, несуществующей страны. Успех - невероятный.

Казалось, ещё совсем недавно мы слушали отчёты партии о выполнении пятилетних планов и интернационального долга в Анголе и Сирии, а теперь всё это стало достоянием архивного прошлого, и только фотографии напоминают о «делах минувших» без прикрас в серых тонах строгого кадра. Рабочие, крестьяне, интеллигенция первого в мире социалистического государства зафиксированы в процессе работы, на досуге, в быту, на религиозных празднествах и на демонстрациях.

Самое многочисленное празднование «Дня Африки» состоялось в дублинском Феникс парке, вместе с «новыми ирландцами» гуляли Килдер, Килкени, Лимерик и Корк, но русский винегрет чернокожие жители страны смогли попробовать только в Голвее.

Понятие толерантности и взаимоуважения в этот день показало, что объединение народов и культур может осуществляться самими гражданами, а не только политиками, демонстрирующими свои политические интересы.

Сабина Салим