В Ирландии будет больше вакансий, чем работников

Ранее премьер-министр страны Лео Варадкар заявил, что хочет снизить подоходный налог, заложенный в бюджет 2018 года, мотивируя, таким образом, простых тружеников.
Министр финансов объяснил, что снижение налогового бремени будет достигнуто в результате уменьшения бюджетных расходов на треть и приватизации государственного имущества.
Частично погасить долги международным кредиторам должна помочь продажа государственного пакета акций банка AIB. Оптимистично выглядит и финансовый результат за первое полугодие 2017 года, что позволит переоценить возможности экономического роста в 2018 году – сообщил министр.
Информация: thejournal.ie