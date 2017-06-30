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В Ирландии будет больше вакансий, чем работников

В Ирландии будет больше вакансий, чем работников

«Рабочих мест в Ирландской экономике в 2018 году, будет больше, чем людей способных занять их» заявил министр финансов Паскаль Донохью на форуме «Национальный экономический диалог» в Дублине.

Ранее премьер-министр страны Лео Варадкар заявил, что хочет снизить подоходный налог, заложенный в бюджет 2018 года, мотивируя, таким образом, простых тружеников.

Министр финансов объяснил, что снижение налогового бремени будет достигнуто в результате уменьшения бюджетных расходов на треть и приватизации государственного имущества.

Частично погасить долги международным кредиторам должна помочь продажа государственного пакета акций банка AIB. Оптимистично выглядит и финансовый результат за первое полугодие 2017 года, что позволит переоценить возможности экономического роста в 2018 году – сообщил министр.

Информация: thejournal.ie

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Опубликовано в Экономика
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