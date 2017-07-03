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Norwegian air проложила мост между Корком и Бостоном

Norwegian air проложила мост между Корком и Бостоном

Впервые в истории Корка, коммерческая авиакомпания организовала регулярное трансатлантическое сообщение.

Норвежский лоукостер будет осуществлять три рейса в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Перед рейсом, генеральный директор аэропорта в Корке Найл Макарти авиаперевозчика за организацию полётов. В частности, директор сказал: «Начало трансатлантических перевозок, открывает новую страницу в истории аэропорта».

Он также отметил, что новый маршрут послужит не только развитию ирландского и американского туризма, но и созданию новых рабочих мест на юго-западе Ирландии.

Генеральный директор Tourism Ireland Найл Гиббонс отметил: «В прошлом году нашу страну посетили 1,6 миллиона американцев и это принесло стране 1,3 миллиарда Евро. Мы надеемся, что новый маршрут послужит не только развитию туризма, но принесёт и экономическую пользу».

Сообщает: The Irish Times

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Опубликовано в Экономика
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