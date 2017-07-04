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Эксперты сравнили цены на дома в Дублине и других европейских столицах.

В исследовании, опубликованном ранее, утверждалось, что цены на недвижимость в Дублине растут быстрее, чем в других европейских столицах.

Журналисты газеты The Irish Times решили сравнить стоимость недвижимости в Дублине, Лондоне, Риме, Берлине и Париже.

В Дублине за дом с тремя спальнями площадью 150м2, в районе Terenure, Dublin 6W просят €895000.

Dublin

В Лондоне такой же дом в районе Finchley, северный Лондон, недалеко от станции метро стоит €883220 или £775000

London

В столице Италии, Риме в районе Porta di Roma за трехспаленный дом площадью 187м2 просят €550000.

Rome

Под Берлином, в Подсдаме за почти новый дом с террасой, садом и тремя спальнями обойдется в €260000.

Berlin

По ценам Дублин уступил только столице Франции – Парижу, где за собственный домик площадью 170м2 правда всего с двумя спальнями просят €1.65 миллиона.

Paris

Информация www.irishtimes.com

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Опубликовано в Экономика
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