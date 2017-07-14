Финансовые институты выбирают Дублин

Ирландское агентство по промышленному развитию (IDA) сообщает, что более десятка банков и финансовых учреждений готовятся к переезду из столицы Британии в Дублин в связи с BREXIT, пишет «The Irish Times».

Финансовые институты планируют получить ирландскую лицензию, приобрести недвижимость и нанять персонал - всё это будет реализовано в течение ближайших недель.

Банк Англии приказал финансовым компаниям до 14 июля предоставить информацию о своих планах, и быть готовым ко всем сценариям, включая и «жесткий» BREXIT.

Директор подразделения международных финансов IDA Киран Донохью заявил, что с июня 2016 года, получено более 80 запросов о переносе деятельности в Ирландию.

«Многие финансовые институции решили в дальнейшем развивать свою деятельность в Ирландии, и выбрали Дублин, но до завершения переговоров с регуляторами в Великобритании, Ирландии и Европейским центральным банком, а также регулятором США, они не могут сказать ничего конкретного. Это очень крупные банки и перенос их деятельности, довольно не простой вопрос» - сказал он.

Американский банк «JP Morgan» покупает офисное здание в Дублине, в его ирландском подразделении уже работает 500 сотрудников, но в ближайшем будущем количество персонала возрастет вдвое.

Банк «Merrill Lynch» уже имеет свой офис в ирландской столице, сюда же переносит европейское подразделение «Goldman Sachs».

Всего через год после референдума о BREXIT, отток компаний из Лондона идет полным ходом. «Мы не считаем, что Лондон может исчезнуть, как место для бизнеса, но следует признать, что дело движется к более децентрализованной модели» - заявил Донохью.