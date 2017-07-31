Платить за электроэнергию будем больше

Комиссия по регулированию энергетики (Commission for Energy Regulation - CER) объявила об увеличении сбора Public Service Obligation (PSO) с октября этого года более чем на 30%, что означает, что в среднем за год придется платить на €24,44 больше, сообщает Journal.ie.

PSO входит в структуру счета за электроэнергию, которую выставляют генерирующие компании своим потребителям. Сейчас, мы платим этот налог энергокомпаний по ставке €80,30 в год, с 1 октября, она возрастет до €104.74.

По словам представителя Switcher.ie Эйна Кларка, сейчас средний годовой счет за электричество в Ирландии составляет €947 евро. «После поднятия регулятором ставки PSO, цена на электроэнергию вырастет почти на €25 в год и это будет нежелательной новостью для тех, кому уже сейчас тяжело оплачивать счета за коммунальные услуги» сказал он.