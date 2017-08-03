Продается ирландский остров, недорого!

Среди владельцев необитаемых ирландских островов были Джон Леннон и Майкл Джексон. Некоторые объекты стоят дешевле, чем дома и участки земли в Дублине.

Конечно, построить дом на острове и обеспечить себя всем необходимым труднее и дороже чем на «материке», зато спокойствие и философское одиночество – гарантировано.

Сейчас на рынке предлагаются острова и участки ценой от €30,000 до €1.5 миллионов. Некоторые из них вполне оборудованы для проживания и приема гостей.

Вот подходящие для покупки варианты:

Carbery and Cold islands, Dunmanus Bay, west Cork. Цена: €550,000 (включая строение, мебель и оборудование).

На острове построен дом, четыре спальни. 34 акра земли и всего 30 минут на лодке от порта Ahakista, Западный Корк. Бесплатно к острову прилагается колония морских котиков. Строение оборудовано генератором, колодцем и септиком.

Sherkin Island hotel, marina and Dun na Long castle, Baltimore Harbour, west Cork. Цена: €1.500.000.

На острове построен отель на 21 номер, известный как The Islander’s Rest, бесплатно прилагается средневековый замок с населяющими его приведениями. Остров находится в 10 минутах плавания от Baltimore. Владелец получит 2.2 акра земли, отель с баром и банкетным залом и собственную стоянку для яхт. Сам остров имеет 5км в длину и 3км в ширину. Население острова 100 человек.

Mannion’s Island, Dunmanus Bay, west Cork. Цена: €150,000.

Абсолютно необитаемый остров, всего в 300 метрах от побережья. Всего за €250000 на нем можно построить коттедж, говорится в рекламной брошюре.

Shore Island, Shannon Estuary, Co Clare. Цена: €900,000.

30 акров нетронутой земли всего в 10 минутах от побережья Co Clare. Возможно строительство жилья.

Dinish Island, Lettermullan, Co Galway. Цена: €150,000.

Каменный коттедж на необитаемом острове Gaeltacht island соединенный с островом Lettermullen на побережье Коннемары, был недавно отреставрирован и имеет подключение к водоснабжению и электричеству. На лодке до недвижимости всего 50 метров.

Cruit Island House, Cruit Island, Kincasslagh, Co Donegal. Цена: €580,000.

Дом площадью 365 м2 с четырьмя спальнями на 9 акрах, с видом на Атлантику на острове Cruit Island в районе Rosses, графство Донегал, соединенным с Ирландией мостом. На острове покупателя недвижимости ожидают 85 соседей, 12 пляжей и гольф клуб.

Mason Island, Carna, Co Galway. Цена: €95,000.

Участок на острове площадью 5 акров, находится всего в 20 минутах плавания от Carna, графство Голвей. Еще на острове построены четыре или пять домиков, участок располагает всем необходимым для строительства собственного дома.

Greeve Island, Rosmuc, Connemara, Co Galway. Price: €30,000.

Это совершенно необитаемый островок площадью 1.4 акра в миле от побережья Коннемары. Как говорит агент, его можно купить просто для развлечения, а в нагрузку настоящий каменный коттедж в Rosmuc на побережье всего за €185,000 откуда удобно делать вылазки на свой остров.

Middle Quarter, Inishbofin, Connemara, Co Galway. Цена: €280,000.

Дом с тремя спальнями всего в нескольких минутах хода от паромной переправы и отеля на острове Inishbofin все в прекрасном состоянии.

Apt 702, Inchydoney Island, Clonakilty, Co Cork. Цена: €225,000.

Апартаменты площадью 65м2 рядом с великолепным отелем Inchydoney Lodge and Spa, недавно отремонтированные и оснащенные всем необходимым. Прекрасный вид на Атлантику гарантирован.