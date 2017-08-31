Цены на номера в гостиницах Дублина бьют рекорды

Средняя цена номера в отеле ирландской столицы составляет €128, это на €7 дороже, чем на докризисном пике в 2006 году.

Исследование Crowe Horwath hotel industry survey установило, что цены в Дублине побили предыдущий рекорд 2006 год и превысили его на 15%.

Только за этот год проживание туристов подорожало с €112 до €128 за ночь.

В среднем по Ирландии заночевать в гостинице или B&B стоит €104. В среднем в Дублине забронировано 82% гостиничных мест, это означает, что комнаты в отелях заняты 300 дней в году.

Главной причиной роста цен, является острая нехватка номеров. Только в Дублине срочно нужны еще более 5000 койкомест для размещения гостей столицы.

На текущий момент главными инвесторами в строительство новых гостиниц являются иностранные инвесторы, которых привлекает низкая ставка НДС – 9%. Однако в правительстве Ирландии уже считают, что возможен ее пересмотр и возвращение стандартного уровня 13.5%, что может отпугнуть новые инвестиции.

Одновременно государственное агентство Tourism Ireland сообщило о снижении в июне-июле потока туристов из Великобритании на 6% с перспективой дальнейшего снижения из за BREXIT

Значительная нехватка отельных номеров наблюдается также в Корке и Голвее.