Россия приняла на себя обязательства по ирландским долгам «Открытия»

Центробанк принял решение о санации банка «Открытие». А именно – ввел временную администрацию, в состав которой вошли сотрудники Центробанка и Фонда консолидации банковского сектора (организация, входящая в ЦБ, создана в 2017 году для санации банков). Кроме того, ЦБ станет основным инвестором «Открытия» и будет спонсировать его деньгами из того же Фонда. Управление банком "ФК Открытие" полностью переходит к ЦБ РФ, Центробанк впоследствии станет его главным акционером. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Банка России.

В новостях из России говорится, что акционеры активно сотрудничают с ЦБ и уже передали свои пакеты акций в управление регулятору.

Однако, акционеры успели подстраховаться, ведь только за этот год банк «Открытие» получил через свою дочернюю структуру в Ирландии OFCB Capital более €1.4 миллиарда.

The Irish Times пишет: «облигации на сумму €300 миллионов размещенные этой фирмой на Дублинской фондовой бирже, подлежат погашению в 2019 году».

«Открытие» является седьмым по размерам капитализации банком России и его спасение – дело политически важное в преддверии президентских выборов 2018 года, пишет ирландское издание.

Погашение же облигаций, которые, скорее всего, были выкуплены самими владельцами банка через оффшорные компании, вешается теперь на российский бюджет.

Irish Times утверждает, что по аналогичной схеме были привлечены средства в «Внешпромбанк» и «Татфондбанк», лицензии которых были отозваны ЦБ ранее в этом году.

Схемой размещения облигаций под российские гарантии в Ирландии использованы и коммерческими структурами, например аэропорт «Домодедово»

Источник https://www.irishtimes.com/business/financial-services/rescued-russian-bank-s-irish-funding-vehicle-rattled-by-crisis-1.3203881