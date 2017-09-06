Ирландия – крупнейший кредитор США

Республика – является третьим по величине объемов инвестором Штатов.

Лидером среди держателей ценных бумаг Федерального казначейства в июне стал Китай – страна приобрела облигации на сумму 44,3 миллиарда долларов, тем самым увеличив вложения до 1,15 триллиона долларов. Второе место досталось Японии − 1,09 триллиона долларов. На третьем месте Ирландия − 302,5 миллиарда долларов, пишет газета «Аргументы и Факты».

В десятку крупнейших кредиторов, помимо Китая, Японии и Ирландии, входят Бразилия, Каймановы острова, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Объем России в американских бондах 108.7 миллиарда долларов.

Конечно, в ценные бумаги размещаются не государственные активы, а инвестиции ирландских паевых фондов UCITS, более 2000 зарегистрировано на острове.