Рынок аренды жилья, недовольны и арендаторы, и домовладельцы

Каждый второй арендатор хочет купить дом, но не может себе это позволить, выяснила «Страховая группа 123.ie»

К сожалению, их перспективы печальны, поскольку с вероятностью более 80% цены на жилье будут только расти.

Однако, как выяснили страховщики для почти 60% арендаторов заявили, что за прошедший год арендная плата увеличилась менее чем на 4%. В основном, разница между ростом цен на недвижимость и относительно, небольшим изменением в арендной плате связано с государственными ограничениями установленными законом «О аренде жилья 2016года» устанавливающим максимально возможный предел пересмотра аренды в 4%, один раз в 2 года. А наибольшая концентрация арендуемого жилья оказалась как раз в зонах действия этого закона (Rent Pressure Zone - RPZ).

Как результат 70% лендлордов, так же не ощутили эффект от роста арендной платы, поскольку были ограничены в возможностях вышеупомянутым законом. 69% домовладельцев заявили, что для покупки недвижимости они взяли кредиты и каждый третий дом пока стоит дешевле, чем цена его приобретения, 15% из них заявили, что готовы отказаться от долгосрочной аренды и выставить жилье для краткосрочного размещения на Airbnb.

В опросе страховой группы 123.ie участвовало 834 домовладельцев, арендаторов и детей, живущих с родителями сообщает Irish Independent