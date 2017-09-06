Ryanair снова борется с сумками на борту

До этого авиакомпания позволяла брать на борт одну большую сумку или чемодан и маленькую женскую сумку, пакет из магазина или кейс для компьютера.

Теперь на борт можно будет взять только один предмет размером не более (35cm x 20cm x 20cm), ранее допустимый размер был (55cm x 40cm x 20cm). В авиакомпании заявляют, что это сделано из за многочисленных жалоб пассажиров на задержки рейсов в связи с необходимостью разложить избыточную ручную кладь.

Одновременно Ryanair увеличил максимальный допустимый вес багажа с 15 до 20 кг и снизил тарифы для регистрации багажа с €35 до €25.

Новые изменения в правилах перевозки ручной клади вступят в силу в ноябре этого года.