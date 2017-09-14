Пенсионный возраст в Ирландии могут повысить

В своем отчете Economic and Social Research Institute (ESRI), рекомендует министру финансов страны ряд мер, чтобы избежать «финансового кризиса, который страна испытала в 2007-2013 годах».
Институт намерен информировать правительство о том, что экономический прогресс должен поддерживаться «нейтральным бюджетом» и что возраст выхода на пенсию должен быть увеличен до 70 лет.
В отчете, также даны рекомендации по стратегии Ирландии в BREXIT и решении жилищного кризиса.
Институт обращает особое внимание на средний возраст жителей Ирландии и рекомендует, уделить особое внимание пожилому населению в бюджете 2018 года.
По данным Института, пенсионные расходы могут быть компенсированы путем увеличения пенсионного возраста до 70 лет.
Согласно рекомендациям, в 2021 году пенсионный возраст должен быть увеличен до 67 лет, а с 2028 года до 68 лет.
Что касается бюджета 2018, сотрудники Института сказали: «Мы считаем, что бюджетная политика должна быть нейтральной и не должна стремиться активно влиять или управлять экономикой».
Тем не менее, министр финансов Паскаль Донохью намерен пересмотреть налоговую политику в сторону либерализации, в частности увеличить нижнюю ступень ставки подоходного налога и реформировать USC, что, как считается стимулирует экономику.
По его мнению, работники заслуживают возмещения после «периодов шока и страха, связанных с персональными налогами».
Он обязался представить «сбалансированный бюджет», который будет отдавать приоритет частным предпринимателям и людям с низким и средним доходом.