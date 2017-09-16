Ryanair будет отменять по 50 рейсов ежедневно…

Ирландский лоуостер снова испытывает нервы пассажиров. 15 сентября было объявлено, что каждый день авиакомпания будет отменять 2% своих полетов.

Из наиболее «отменоопасных» направлений – Германия, Франция, Португалия и Испания…

Как заявили в компании, отмены связаны с необходимостью урегулировать ситуацию с задержками рейсов.

Газета Irish Times попыталась выяснить, чем новые правила грозят путешественникам.

Журналисты выяснили, что сейчас задерживается не менее 20% рейсов Ryanair.

В случае отмены рейса пассажир сможет забронировать билет на сайте авиакомпании на другой день и наедятся, что этот рейс тоже не отменят…

Или получить возврат всех заплаченных за билет денег и полететь другой авиакомпанией.

В случае если билет был куплен в два конца и один полет уже был сделан – существует вероятность получить билет на следующий рейс Ryanair, правда компания не гарантирует наличие мест…

Если отмена будет связана с дополнительными расходами на проживание, питание и т.д. – постарайтесь сохранить чеки за все расходы и проездные документы (билет и посадочный талон), директива Евросоюза EU261 защищает права пассажира. Возможно, расходы удастся компенсировать за счет ирландцев…

Всего авиакомпания планирует отменить 1900 рейсов. Только в пятницу 15 сентября было отменено 182 рейса, от этого пострадали 36000 пассажиров…

И последнее, к сожалению, покупка билета на рейс Ryanair на будущие даты не гарантирует что рейс не отменят…