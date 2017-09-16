Ryanair будет отменять по 50 рейсов ежедневно…

Из наиболее «отменоопасных» направлений – Германия, Франция, Португалия и Испания…
Как заявили в компании, отмены связаны с необходимостью урегулировать ситуацию с задержками рейсов.
Газета Irish Times попыталась выяснить, чем новые правила грозят путешественникам.
Журналисты выяснили, что сейчас задерживается не менее 20% рейсов Ryanair.
В случае отмены рейса пассажир сможет забронировать билет на сайте авиакомпании на другой день и наедятся, что этот рейс тоже не отменят…
Или получить возврат всех заплаченных за билет денег и полететь другой авиакомпанией.
В случае если билет был куплен в два конца и один полет уже был сделан – существует вероятность получить билет на следующий рейс Ryanair, правда компания не гарантирует наличие мест…
Если отмена будет связана с дополнительными расходами на проживание, питание и т.д. – постарайтесь сохранить чеки за все расходы и проездные документы (билет и посадочный талон), директива Евросоюза EU261 защищает права пассажира. Возможно, расходы удастся компенсировать за счет ирландцев…
Всего авиакомпания планирует отменить 1900 рейсов. Только в пятницу 15 сентября было отменено 182 рейса, от этого пострадали 36000 пассажиров…
И последнее, к сожалению, покупка билета на рейс Ryanair на будущие даты не гарантирует что рейс не отменят…