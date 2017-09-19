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Ryanair обнародовал список отмененных рейсов, но избежать проблем похоже не удастся…

Ryanair обнародовал список отмененных рейсов, но избежать проблем похоже не удастся…

Ирландский авиаперевозчик обнародовал список всех отмененных рейсов по 28 октября.

Полный список можно найти на сайте авиакомпании https://www.ryanair.com/ie/en/useful-info/help-centre/travel-updates/flight-cancellations7 или на канале RTE https://static.rasset.ie/documents/news/2017/09/flightcancellations.pdf

Руководитель компании Майкл ОЛири извинился за неудобства.

Однако, на этом проблемы Ryanair только начинаются.

Выяснилось, что формальный повод отмен рейсов, который в компании объясняли как необходимость урегулирования ситуации с задержками, оказался ложью.

На самом деле компания напутала с отпусками пилотов, и теперь значительная часть экипажей должна отгулять заслуженный отпуск до декабря 2017 года.

В это время, сами пилоты начали покидать авиакомпанию. На текущий момент 140 авиаторов перешли к норвежскому лоукостеру Norwegian Air International, который недавно заявил о переносе головного офиса в Дублинский аэропорт.

Одновременно Ryanair попал под критику Еврокомисии, которая пригрозила серьёзными санкциями за внеплановую отмену рейсов, а возмущенные пассажиры начали массово подавать на авиакомпанию в суд.

В результате капитализация Ryanair на фондовой бирже упала на 3% только за последние дни.

Вдобавок, возмущенные пилоты Ryanair заявили о намерении начать забастовку, об этом было объявлено на встрече летного состава в Дублине, пишет Irish Independent.

Так что можно ждать расширения приведенных выше списков отмененных рейсов, а обвал на рынке и судебные тяжбы вызовут отток инвесторов и ухудшение финансового положения Ryanair .

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Опубликовано в Экономика
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