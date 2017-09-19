Ryanair обнародовал список отмененных рейсов, но избежать проблем похоже не удастся…

Полный список можно найти на сайте авиакомпании https://www.ryanair.com/ie/en/useful-info/help-centre/travel-updates/flight-cancellations7 или на канале RTE https://static.rasset.ie/documents/news/2017/09/flightcancellations.pdf
Руководитель компании Майкл ОЛири извинился за неудобства.
Однако, на этом проблемы Ryanair только начинаются.
Выяснилось, что формальный повод отмен рейсов, который в компании объясняли как необходимость урегулирования ситуации с задержками, оказался ложью.
На самом деле компания напутала с отпусками пилотов, и теперь значительная часть экипажей должна отгулять заслуженный отпуск до декабря 2017 года.
В это время, сами пилоты начали покидать авиакомпанию. На текущий момент 140 авиаторов перешли к норвежскому лоукостеру Norwegian Air International, который недавно заявил о переносе головного офиса в Дублинский аэропорт.
Одновременно Ryanair попал под критику Еврокомисии, которая пригрозила серьёзными санкциями за внеплановую отмену рейсов, а возмущенные пассажиры начали массово подавать на авиакомпанию в суд.
В результате капитализация Ryanair на фондовой бирже упала на 3% только за последние дни.
Вдобавок, возмущенные пилоты Ryanair заявили о намерении начать забастовку, об этом было объявлено на встрече летного состава в Дублине, пишет Irish Independent.
Так что можно ждать расширения приведенных выше списков отмененных рейсов, а обвал на рынке и судебные тяжбы вызовут отток инвесторов и ухудшение финансового положения Ryanair .