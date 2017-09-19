Ryanair обнародовал список отмененных рейсов, но избежать проблем похоже не удастся…

Ирландский авиаперевозчик обнародовал список всех отмененных рейсов по 28 октября.

Полный список можно найти на сайте авиакомпании https://www.ryanair.com/ie/en/useful-info/help-centre/travel-updates/flight-cancellations7 или на канале RTE https://static.rasset.ie/documents/news/2017/09/flightcancellations.pdf

Руководитель компании Майкл ОЛири извинился за неудобства.

Однако, на этом проблемы Ryanair только начинаются.

Выяснилось, что формальный повод отмен рейсов, который в компании объясняли как необходимость урегулирования ситуации с задержками, оказался ложью.

На самом деле компания напутала с отпусками пилотов, и теперь значительная часть экипажей должна отгулять заслуженный отпуск до декабря 2017 года.

В это время, сами пилоты начали покидать авиакомпанию. На текущий момент 140 авиаторов перешли к норвежскому лоукостеру Norwegian Air International, который недавно заявил о переносе головного офиса в Дублинский аэропорт.

Одновременно Ryanair попал под критику Еврокомисии, которая пригрозила серьёзными санкциями за внеплановую отмену рейсов, а возмущенные пассажиры начали массово подавать на авиакомпанию в суд.

В результате капитализация Ryanair на фондовой бирже упала на 3% только за последние дни.

Вдобавок, возмущенные пилоты Ryanair заявили о намерении начать забастовку, об этом было объявлено на встрече летного состава в Дублине, пишет Irish Independent.

Так что можно ждать расширения приведенных выше списков отмененных рейсов, а обвал на рынке и судебные тяжбы вызовут отток инвесторов и ухудшение финансового положения Ryanair .