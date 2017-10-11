Бюджет 2018: Пособия повысят, сигареты подорожают, дизель не тронут!

Министр финансов Ирландии Паскаль Донохью представил проект бюджета страны на 2018 год парламенту.

Премьер – министр Лео Варадкар, комментируя бюджет сказал: «Мы вернем деньги в карманы налогоплательщиков, трудящихся, семей, пенсионеров и… социальщиков, а также снизим ежедневные расходы».

Что нового и важного в бюджете Ирландии на 2018 год?

Министр финансов отметил, что уровень безработицы сейчас в стране является самим низким, с 2008 года и составляет 6,1%. Бюджет поможет снизить риски, связанные с внешним воздействием на ирландскую экономику, включая Brexit и возможные изменения торговой политики США.

В бюджете заложено увеличение дополнительного дохода на €830 миллионов евро, «бюджетный пакет» составит €1,2 миллиарда. На расходы - выделено €898 миллионов и €335 миллионов на сокращение налогов.

Социальные пособия

Еженедельные социальные пособия увеличатся на €5. Повышенные пособия начнут выплачивать с конца марта 2018 года. Рождественский бонус (Christmas Bonus Payment) составит 85% от получаемого пособия.

С марта 2018 года на €20 в неделю увеличится пособие для одиноких родителей (One Parent Family Payment) и для получателей пособия по Jobseekers’ Transitional Scheme.

Новое, еженедельное пособие на телефонные разговоры в размере €2,50 предусмотрено для одиноких лиц, получающих пособие на проживание (Living Alone Allowance) и пособие на топливо (Fuel Allowance).

Подоходный налог

Нижняя ступенька подоходного налога поднимется на €750 евро в год, для холостяков с €33800 до €34550 годового дохода.

Universal Social Charge (USC) будет снижена с 2,5% до 2%, увеличен порог дохода с €18772 до €19372. Верхнюю ставку USC планируется сократить с 5% до 4,75%.

В бюджете заложено повышение налогового кредита для предпринимателей (Earned Income Credit) на €200, сумма налогового кредита составит €1150 в год.

Увеличен и Home Career Credit на €100.

Полностью отменить Universal Social Charge пока не удалось, но вопрос будет обсуждаться рабочей группой. В будущем USC планируется объединить с другими социальными платежами PRSI.

Жилье

Правительство планирует потратить дополнительно €500 миллионов на реализацию программу жилищного строительства. На эти деньги к 2021 году будет построено 3000 домов.

На эти же деньги будет организована программа «реновации» 4000 существующих домов.

Финансирование схемы Housing Assistance Payment будет увеличено на €149 миллионов.

Дополнительные €750 миллионов получит «Ирландский фонд стратегических инвестиций» (Ireland Strategic Investment Fund), средства фонда направлены в жилищное строительство.

Дополнительные €18 миллионов получит программа помощи бездомных, ее общий фонд составит более €116 миллионов.

Землевладельцев вынудят начать использование незанятых участков, подняв налог более чем в два раза, с 3% до 7% на землю, которая до 2019 года не будет застроена или продана.

Не понятна позиция с налоговым возвратом в €20000 для тех, кто покупает жилье впервые, который Лео Варадкар хотел отменить, считая, что он негативно влияет на состояние рынка жилой недвижимости. В бюджете 2018 о нем ничего не сказано…

Фонд «Ненастного дня» (Rainy day fund)

€1.5 миллиардов планируется направить в фонд стратегических инвестиций, которым можно буде воспользоваться в случае ухудшения экономической ситуации.

Гербовый сбор (Stamp duty)

Пошлина за оформление сделок с коммерческой недвижимостью увеличится с 2% до 6%, начиная с 11/10/2017.

Здравоохранение

Для всех держателей медицинских карт старше 70 лет цены на отпускаемые по рецепту лекарства будут снижены, одновременно снизят пособие на покупку лекарств на €10 в месяц.

Сигареты

Цена за пачку сигарет поднимется на 50 центов, также пропорционально увеличатся цены на другие табачные изделия. С 10 октября 2017 года пачка официальных сигарет в Ирландии будет стоить €12.

Налог на сахар

С 2018 года сладкоежки будут платить 30 центов за литр сладкого напитка содержащего более 8 гр. сахара на 100 мл. Налог вступит в силу с апреля 2018 года.

Солярии

Плохая новость для любительниц загара: ставка НДС на услуги солярия поднимется с 13,5% до 23%.

Образование

В 2018 году дополнительно будет создано еще 1300 рабочих мест для учителей.

Соотношение учеников и учителей сократится до 26:1. На 1000 человек увеличится количество социальных помощников.

Полиция

Планируется нанять еще 800 сотрудников Garda и 500 гражданских служащих.

Brexit

Будет запущена схема кредитования для малого и среднего бизнеса. На эти цели выделено €300 миллионов.

НДС и дизель не тронули

Не изменилась пониженная ставка 9% для индустрии туризма, предлагаемую прогрессивную ставку налога на дизельное топливо – отвергли.

Дополнительная информация: http://www.budget.gov.ie/Budgets/2018/2018.aspx