В 2017 году ирландцы потратили на Рождество по €2,654

Объем продаж в ирландских магазинах в рождественский сезон 2017 побил предыдущий докризисный рекорд 2007 года сообщает бизнес группа Retail Ireland.

В среднем каждая ирландская семья потратила на подарки и угощения по €2,654, что на €870 больше показателей предыдущего периода.

Многие магазины зафиксировали рекордный объем продаж в декабре, заявляет Retail Ireland.

К сожалению, радужную картину омрачает низкий уровень Британского фунта, в связи с чем многие ирландцы отправились за рождественскими покупками в Северную Ирландию.

Курьерские фирмы, так же отметили значительный рост числа отправлений из Великобритании в связи с сезоном рождественских распродаж.

Единственным эффективным способом, считают специалисты, является конкурентное снижение цен ирландскими продавцами.

Тем не менее предыдущий рекорд продаж 2007 года побит, с учетом естественного прироста населения в стране с 2007 по 2017 годы.

Информация: TheJournal.ie