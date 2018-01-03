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Правительство Ирландии выделит по €600 покупателям электромобилей

Правительство Ирландии выделит по €600 покупателям электромобилей

С 1 января 2018 года каждый купивший автомобиль на электрической тяге может получить государственный грант €600 на покупку оборудования для зарядки батарей.

Целью правительства является постепенный переход на экологически чистые авто к 2030 году.

Грант на покупку оборудования для зарядки батарей (Electric Vehicle Home Charger Grant) администрирует Управление возобновляемыми источниками энергии Ирландии (Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) и распространяется как на новые, так и на подержанные авто, сообщает The Irish Times.

Кроме этого в бюджете страны предусмотрена помощь покупателям электромобилей (Electric Vehicle Purchase Grant) до €5,000 и освобождение от налога на регистрацию транспортных средств (VRT) до €5,000 и налога на использования служебного транспорта в личных целях.

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Опубликовано в Экономика
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"Наша газета"

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