Правительство Ирландии выделит по €600 покупателям электромобилей

Целью правительства является постепенный переход на экологически чистые авто к 2030 году.
Грант на покупку оборудования для зарядки батарей (Electric Vehicle Home Charger Grant) администрирует Управление возобновляемыми источниками энергии Ирландии (Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) и распространяется как на новые, так и на подержанные авто, сообщает The Irish Times.
Кроме этого в бюджете страны предусмотрена помощь покупателям электромобилей (Electric Vehicle Purchase Grant) до €5,000 и освобождение от налога на регистрацию транспортных средств (VRT) до €5,000 и налога на использования служебного транспорта в личных целях.