Благодаря программе Help-to-buy количество тех, кто купил свое первое жилье, увеличилось на 50%

В 2017 году правительство предложило налоговое освобождение на сумму €20000 для тех, кто впервые планирует покупку жилья, это позволило 3000 молодым семьям приобрести недвижимость.

В 2016м году таких покупателей было 2000.

Тем не менее, число таких покупателей остается низким, на уровне 11.6% от общего объема сделок по недвижимости. В прошлом году в Ирландии было зарегистрировано 60120 сделок по продаже жилья.

Главной проблемой схемы Help to Buy экономист Goodbody Дермот ОЛири считает недостаток на рынке домов в ценовом сегменте от €226000 до €300000. Заняться решением этой задачи призвано государственное агентство способное обеспечить строительство 90000 новых домов в течении последующих 3х лет считают депутаты партии Фина Фолл.

Схема Help to Buy действует с 3 января 2017г и позволит покупателям воспользоваться налоговой льготой на сумму до €20000 на уже уплаченные в стране налоги. Сумма льготы зависит от стоимости приобретаемого имущества.

Схема позволяет вернуть уплаченные налоги на доходы или на проценты по банковским вкладам за последние 4 года и потратить их на покупку или строительство своего первого дома.

Для схемы Help to Buy установлены следующие ограничения:

Налоговая льгота предоставляется из расчета 5% от общей стоимости приобретаемой недвижимости, но не более €20000.

Стоимость приобретаемого имущества не должна превышать €500000.

Заявитель должен оплачивать как минимум 70% от стоимости имущества из заемных средств.

В соответствии с правилами Центрального банка Ирландии, введенными тогда же, покупатели первого жилья могут занимать до 90% от общей стоимости имущества, таким образом, для большинства из них это означает, что необходим депозит в размере всего 5% от стоимости имущества, а другие 5% оплатит государство. Пишет The Irish Times.