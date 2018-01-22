Государственная ипотека возвращается

Министр по делам жилищного строительства Иган Мерфи, объявил о возобновлении программы жилищного кредитования для тех, кто впервые приобретает дом.

Государство будет финансировать до 90% от стоимости покупки дома. В Городах Дублин, Корк и Голвей сумма кредита на покупку или строительство дома не будет превышать €320000, в остальных населенных пунктах не более €250000.

Заемщики будут платить фиксированный процент по кредиту от 2% до 2.25% со сроком погашения 25 – 30 лет.

Государственные кредиты будут доступны для тех, кто получает не более €50000 в год или €75000 для супружеской пары.

Министр заявил, что первый транш государственных кредитов в размере €200 миллионов позволит выдать 1000 ипотечных кредитов.

Одновременно с государственным кредитованием возвращается и программа «Доступного жилья» (Affordable house) которая предполагает предоставление недвижимости для тех, кто покупает жилье впервые на 25% дешевле рыночной стоимости. Однако по правилам программы покупатели обязаны сами жить в таком доме, и не смогут продать его или сдать в аренду на протяжении определенного времени.

Иган Мерфи, так же отметил, что в 2017 году было построено в 3 раза больше жилья, чем в 2016м. Тем не менее, существует отставание в темпах строительства, примерно в 8% от запланированного объема.

Программа государственного кредитования подверглась критике со стороны оппозиционной партии Шин Фейн. Представитель партии Эйн ОБроин считает, что лучше бы правительство озаботилось вопросом снижения цен на недвижимость, нежели выдачей новых кредитов населению, сообщает RTE.