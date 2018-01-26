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Мировой экономический форум в Давосе признал Ирландию быстрорастущей экономкой

Мировой экономический форум в Давосе признал Ирландию быстрорастущей экономкой

В Рейтинге «Инклюзивного развития» (The Inclusive Development Index (IDI)) Ирландская экономика названа восьмой среди развитых стран.

Оценка рейтинга производится по 11 параметрам в дополнении к росту ВВП.

Специалисты отмечают устойчивый рост экономических показателей и высокую производительность труда на «Изумрудном острове».

В рейтинге развитых экономик Ирландия уступила только: Норвегии, Исландии, Люксембургу, Швейцарии, Дании, Швеции и Нидерландам.

Среди развивающихся экономик на первом месте Литва, четвертое место у Латвии, Казахстан на 15м месте, Россия на 19м, Украина на 49м.

Среди стран G7 – Германия на 12 м месте, Канада на 17м, Франция на 18м, Великобритания с 21м местом обогнала США на 23м месте.

Сообщает newstalk.ie

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Опубликовано в Экономика
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