Мировой экономический форум в Давосе признал Ирландию быстрорастущей экономкой

Оценка рейтинга производится по 11 параметрам в дополнении к росту ВВП.
Специалисты отмечают устойчивый рост экономических показателей и высокую производительность труда на «Изумрудном острове».
В рейтинге развитых экономик Ирландия уступила только: Норвегии, Исландии, Люксембургу, Швейцарии, Дании, Швеции и Нидерландам.
Среди развивающихся экономик на первом месте Литва, четвертое место у Латвии, Казахстан на 15м месте, Россия на 19м, Украина на 49м.
Среди стран G7 – Германия на 12 м месте, Канада на 17м, Франция на 18м, Великобритания с 21м местом обогнала США на 23м месте.
Сообщает newstalk.ie