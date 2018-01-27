К 2040 году население Дублина удвоится

В докладе представленном «Институтом экономических и социальных исследований» Economic and Social Research Institute (ESRI) сообщается, что к 2040 году население ирландской столицы составит 2.35 миллиона человек .

В докладе сообщается, что нынешняя динамика роста увеличит разрыв между Дублином и остальными частями страны. Это приведет к дальнейшему спросу на жилье и ухудшению транспортной ситуации в столице.

Специалисты ESRI призывают к сбалансированности роста и поощрение регионального развития.

ESRI говорит, что рост свободных вакансий на восточном побережье составит 1,6% ежегодно и в меньшей степени на юго-западе (1,5%), на западе (1,5%) и на границе с Северной Ирландией (1,4%).

В Дублине ежегодно спрос на трудовые ресурсы будет расти на 1.7%.

В отчете говориться, что наиболее позитивные результаты будут достигнуты, если будет простимулирован экономический рост в центральных регионах страны, а так же сконцентрировано внимание на других крупных населенных пунктах Ирландии таких как Корк, Лимерик и Голвей.

Эдгар Моргенрот из ESRI говорит: «Когда экономическая деятельность сосредоточена в столице, национальные экономические показатели снижаются. Отсутствие масштабного развития городов второго уровня усиливает доминирование Дублина и ограничивает потенциал развития регионов. Инвестирование в города второго уровня имеет важное значение для устойчивого экономического роста».