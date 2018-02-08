Ирландский фонд привлекает российских инвесторов паспортами

Коммерческий директор фонда Эндрю Париш сообщил The Irish Times – первые шесть человек с общей суммой инвестиций €3 миллиона уже получили разрешение Департамента юстиции на жительство в Ирландии. Три инвестора, по словам Париша являются гражданами России, два китайца и один выходец с Ближнего востока.

По условиям фонда минимальная инвестиция в IDLF составляет €500000 сроком на 5 лет. Инвесторы получат постоянный вид на жительство в Ирландии и в перспективе ирландское гражданство путем натурализации. Кандидаты на участие в программе иммиграции не должны иметь криминальное прошлое и иметь собственный капитал в размере не менее €2 миллиона.

Основной деятельностью фонда является выдача отелям кредитов под низкий процент для реконструкции и улучшения качества обслуживания. Фонд располагает широким портфелем инвестиции так что средства инвесторов диверсифицированы и не находятся в руках одного заемщика.

Считается, что получая финансирование под низкий процент, отели смогут увеличить свою капитализацию и вместимость и улучшить качество обслуживания.

Фонд ирландской диаспоры предлагает спонсорам ирландский вид на жительство по программе «Виза инвестора» запущенной правительством Ирландии в 2012 году. Инвестиционные средства в отельный бизнес рассматриваются как Эндаумент – инвестиции в общественно полезные мероприятия. Минимальный объем 500 тысяч евро на проекты в области культуры, спорта, здоровья, искусства или образования. Существует возможность создания консорциума для такой инвестиции для группы из 5 и более инвесторов, каждый из которых должен внести минимум 400 тысяч евро.

Подробнее на сайте http://diasporaloanfund.ie/

Формы заявлений и правила участия в иммиграционных программах в Ирландию на странице: http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/New%20Programmes%20for%20Investors%20and%20Entrepreneurs

По вопросам участия в программе Immigrant Investor обращайтесь по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону +353879034587