Ирландская экономика растет в три раза быстрее других европейских стран

По данным Еврокомиссии, экономика острова в 2017 году показала рост в 7.3%.

Основной причиной – названо присутствие международных компаний выбравших Ирландию местом своих европейских штаб-квартир.

Еврокомиссия, так же отдельно выделила сегмент ирландских компаний, которые показали рост в 4.9%, что в 2 раза выше средних показателей по Еврозоне.

«Основные положительные факторы, влияющие на рост ВВП – потребительская активность и строительство» – заявляют специалисты Еврокомиссии.

Ирландии рекомендовано использовать удачный момент для активизации жилищного и коммерческого строительства.

На текущий 2018 год в Ирландии прогнозируется рост ВВП в 4.4% и некоторое снижение роста до 3.1% в 2019 году. Основной проблемой ирландской экономики специалисты считают BREXIT.

В среднем экономика 27 стран Евросоюза выросла в 2017 году на 2.4%. Еврокомиссия оценивает общеевропейский рост 2018 в 2.3% и в 2019 в 2%, что опять же связано с BREXIT.