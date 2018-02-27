Дублинское Метро будет и на юге

Завершение проекта ожидается к 2027 году. Помимо этого, будет развиваться и трамвайная сеть LUAS. Предполагается запустить 4 новые ветки городского трамвая в Брей, Лукан, Финглас и Пулбег.

Правительство Ирландии приняло план по развитию страны «Project 2040». Многомиллиардный проект направлен на развитие различных отраслей, и одна из основных – транспортная. В рамках проекта центр Дублина и пригород Сордс соединит ветка метро, которая будет проходить через аэропорт. На линии будет восемь подземных и шесть наземных станций. Поездка из аэропорта в центр займет 19 минут, а поезда будут ходить каждые две с половиной минуты.

Будем надеяться, что через 9 лет все приезжающие в Дублин смогут быстро и с комфортом добираться до центра города на новом метро, сообщает www.irishtimes.com

В рамках «Проекта 2040» предполагается построить новый автобан М20 между Корком и Лимериком, электрифицировать участок железной дороги между Дрохедой и Майнусом, на 40% увеличить жилой фонд, увеличить количество мест в технических ВУЗах страны.