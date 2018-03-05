«Чудише с Востока» и «Эмма» обойдутся ирландской экономике в €160 миллионов

Закрытие страны на мартовскую зиму и шторм дорого обойдутся ирландской экономике.

Не работающие магазины, рестораны, бары и гостиницы обойдутся индустрии в €70 миллионов ежедневно.

Кстати, ассоциация отельеров Ирландии уже заявила о недопустимости в дальнейшем закрытия страны на время снегопадов.

Отмена маршрутов городского и междугороднего транспорта так же стоит недешево.

Ирландские Железные дороги и Dublin Bus заявляют о потере €600000 за каждый день простоя.

Bus Eireann оценивает свои убытки в €250000

Страховые компании пока не смогли подсчитать возможный размер выплат из-за погодной аномалии.

Однако, стоит отметить что морозы в январе и декабре 2010 года обошлись стране в €279 и €224 миллиона, соответственно.

Правительство, отрапортовало о готовности к мартовскому снегу. В заявлении кабинета министров указывается, что уроки 2010 года усвоены и в стране были накоплены достаточные объемы соли для обработки основных транспортных магистралей.

Сообщает independent.ie