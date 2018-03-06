Ирландия – Россия перезагрузка деловых отношений

Ирландия нацелена на активизацию торговых и политических отношений с Россией, подорванных двусторонними санкциями Кремля и ЕС.

В феврале этого года Министр торговли Ирландии Пат Брин привез в Москву на выставку «Агрофарм» делегацию из 17 бизнесменов, представителей агропромышленного сектора. В ходе визита министр встретился с депутатами Госдумы и главой Европейского отдела МИД Игорем Неверовым.

Ирландцы считают сельскохозяйственные технологии прорывной отраслью для возвращения на российский рынок. Главный потенциал – ирландские генные технологии, а именно в племенное животноводство. На текущий момент серьезное влияние на российском рынке сохранила компания «Heritage Exporters» занимающаяся свиноводством.

Экспорт ирландской сельскохозяйственной продукции в Россию в период между 2014 и 2016 годами (с €722 млн. до €364 млн.) сократился почти в 2 раза. В первую очередь это связано с запретом на ввоз молочной продукции, овощей, птицы и свинины.

Пат Брин сказал, что «санкции не будут существовать всегда», а поскольку российская экономика восстанавливается ирландцы «наедятся, что россияне наладят более тесные отношения с Европейским союзом».

Ирландский министр считает, что в связи с явным отставанием именно в агропромышленном секторе открываются огромные возможности для ирландских компаний. «Сейчас самое подходящее время, чтобы подумать о двусторонних отношениях и посмотреть, в каких областях мы можем развивать торговлю». В качестве примера Пат Брин отметил восстановление торговых связей Ирана после значительного периода изоляции.

Ирландцы считают, что они в любой момент должны быть готовы к возвращению на российский рынок.

Ирландский стенд работал на выставке «Ремонт и обслуживание авиатехники», проходившей в конце февраля в Москве. Под эгидой Enterprise Ireland в выставке участвовали компании Botany Weaving, Dublin Aerospace, Eirtech, ITS и Skypaq.

«Установление прямых контактов и партнерство на уровне B2B – может стать ключевым моментом в восстановлении двусторонних отношений» считает руководитель московского бюро Enterprise Ireland Джерри Маккарти.

13 декабря 2017 года в г. Дублине состоялось одиннадцатое заседание МКРДС.

Российскую делегацию возглавил председатель Российской части Комитета, заместитель Министра юстиции Российской Федерации М.А. Травников, ирландскую – Вице-премьер, Министр иностранных дел и торговли Ирландии С. Ковни.

Участники заседания отметили важность сохранения поступательной динамики двустороннего взаимодействия и дальнейшего укрепления связей между странами. Была выражена готовность к активизации работы по совершенствованию договорно-правовой базы российско-ирландских отношений с учетом курса обеих стран на инновационное развитие и обеспечение устойчивого экономического роста, а также в интересах расширения контактов между людьми, гуманитарных и культурных обменов.

Основатель московской консалтинговой компании «Macro Advisory» Крис Уифер, который ранее работал аналитиком инвестиционного департамента «Сбербанка России», заявил, что, Ирландией было предприняты «серьезные усилия» для возобновления взаимодействия с Москвой. «Ирландию очень выгодно воспринимают русские и Кремль. Ирландия предлагает экспертные знания во многих областях, которые в России, нацеленной на рост, нуждаются в улучшениях», - сказал он.

Одним из обстоятельств усложняющих отношения является Крым.

Однако, в конце прошлого года советник бывшего ирландского премьер-министра Берти Ахерна, Падди Даффи и исполнительный директор инвестиционного инвестора «Marcon Capital» Конор Мартин договорились об инвестициях в экономику Крыма.

В частности, планируется построить отель недалеко от обновленного аэропорта «Симферополь» и несколько гостиничных комплексов в прибрежной части.

Данная инициатива не была одобрена официальным Дублином, а ирландским инвесторам напомнили об ответственности за нарушение Европейского законодательства, запрещающего деловые контакты с полуостровом.

Тем не менее, среди ирландских агропромышленных компаний заинтересованных в выходе на российский рынок стоит отметить: агро-технологическую фирму Dairymaster, компании сельхозбезопасности Lir Agri и Moocall, а так же, занимающиеся генными технологиями Weatherbys Scientific и Sustainable Food Systems Ireland (SFSI).

Профессор Тринити колледжа Константин Гурджиев, отмечает устойчивый рост российской экономики в последние два года, как позитивную возможность для иностранных инвесторов.

«Ирландия не является пионером на российском рынке, но правительство осознает, что растет необходимость возобновления старых связей и активизация торговли», - сказал он, добавив, что Италия и Франция уже начали предпринимать «активные усилия по расширению своих контактов в России».

«Пока бюрократы в Брюсселе делают ставку на санкции инициированные США, отдельные страны и компании идут в Москву. На карту поставлено слишком много и бизнеса, и прибыли, и никто не хочет проиграть только потому, что некоторые чиновники ЕС это не одобряют», - добавил он.

Ирландские амбиции находят поддержку и с российской стороны. Один из бывших руководителей «Аэрофлота» Александр Богачев отметил «Ирландские компании изучают российских партнеров, особенно в последние три года. Они все еще приходят в Россию и поддерживают отношения. Это ... принесет им пользу, когда рынок начнет перестраивается».

«Российская экономика пытается уйти от нефтяной зависимости, и ирландская модель перехода от аграрной экономики к высокотехнологической, особенно в области компьютерных и сельскохозяйственных технологий, является привлекательной» пишет в своей статье в Sunday independent руководитель московского бюро Enterprise Ireland Джерри Маккарти.