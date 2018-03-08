Для того чтобы купить дом в Дублине нужен депозит €140000 и зарплата €70000 в год

Рост цен на недвижимость в столице Ирландии и правила Центробанка сделали покупку дома недостижимой мечтой для многих.

Согласно исследованию проведенному Федерацией банков и платежей доход получателей ипотеки в Ирландии должен быть на 5.4% выше, чем средний по стране.

Банк не откажет клиенту в кредите, если его зарплата не менее €67.500 в год. В 2015 году этот показатель составлял €60.000. В Дублине требования еще выше, нужен доход в почти €80.000 чтобы заимствовать €222.222 или 3.5 раза от годовой зарплаты, чтобы соответствовать требованиям ЦБ.

Увеличился и размер депозита на приобретаемое имущество. Те, кто покупают свое жилье впервые, должны иметь в своем распоряжении минимум €36.500, в Дублине и все €50.000.

С трудностями сталкиваются те кто хочет улучшить свои жилищные условия, для того чтобы продать старый дом и сразу въехать в новый потребуется сумма в 20% от стоимости покупки нового жилья, а где их взять если старый дом еще не продан?

Аналитики выяснили: для переезда понадобится минимум €90.000 наличными, а в Дублине почти €140.000

При этом средняя зарплата для высокооплачиваемых профессий почти не изменилась за последние 3 года и составляет €100.000, для Дублина €120.000, так что скоро столичное жилье станет недоступным и для богатых.

В это же время на рынке появляются новостройки с ценой от €750.000, ведь не станет же труженик, получающий более €100.000 жить в неблагополучном районе!

Пишет The Irish Times