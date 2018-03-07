Майкл ОЛири попал в списки Forbes

Его состояние оценено в $1.1 миллиард и в основном состоит из акций управляемой им компании. Как сообщается, ОЛири принадлежит 3.91% авиаперевозчика, при этом он не самый крупный владелец пакета акций Ryanair.

Всего в списке Форбс девять ирландских толстосумов и его возглавляет Паллоний Мистри – ирландец индийского происхождения с состоянием $17.8 миллиардов. За ним следуют Джон Грайкен ($6.6 млрд), Денис ОБрайен ($4.6), Джон Дорранс 3й ($2.8) и Дермот Десмонд ($2.3) ирландский список начинается с 66 строчки мирового рейтинга.

В топе Форбса также произошли изменения, основатель Амазона Джеф Безос сместил с первого места Билла Гейтса. Стоимость амазоновца $112 миллиардов против $90 мйкрософтовских. В пятерке богатейших людей Уоррен Баффет, Бернард Арнаулт и Марк Цукенберг.

В национальных рейтингах лидируют США с 585 миллиардерами и Китай с 373 владельцами состояния более миллиарда.

Богатейшим бизнесменом России стал Владимир Лисин, его состояние оценивается в $19,1 млрд, прошлогодний лидер Леонид Михельсон переместился на третье место (оценка состояния — $18 млрд). Вторую строчку занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($18,7 млрд).

Всего в список попали 102 российских бизнесмена, имеющих более $1 млрд. Совокупное состояние российских миллиардеров по итогам 2017 года оценивается в $410,8 млрд.