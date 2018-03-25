Ирландская экономика растет быстрее чем считалось ранее

ВВП Ирландии выросла на 7.8% в 2017, считают аналитики Центрального статистического управления страны.

Уже четвертый год страна лидирует по темпам роста в Европейском Союзе.

Первоначально, считалось что ВВП вырос на 6.6% в 2017, но затем ЦСУ исключил из расчёта показатели международных компаний, находящихся в Ирландии и показавших рост всего 3.9% и параметр пересмотрели в сторону увеличения.

Предполагается что фактор BREXIT повлияет на всю экономику Европы в сторону снижения роста.

Ирландия показывает и рост потребительских расходов на 1.9%, что является важным барометром экономической стабильности.

Ирландцы стали тратить на 4.6% больше чем в 2016м году.

Промышленные предприятия показывают рост в 8.9%, а фирмы в области ICT целые 16.8%, снижение на 0.7% наблюдается в финансовом и банковском секторе.

Позитивный торговый баланс страны в 2017 году составил €37.1 миллиардов, или 12.5% от ВВП, что значительно выше показателей 2016 и 2015 годов.

Аналитики считают, что ключевым моментом для Ирландии станет процедура выхода Британии из ЕС, однако уже текущие договоренности о переходном периоде в 21 месяц и гарантиях «прозрачной» границы с Северной Ирландией выглядят оптимистично и помогут ирландским предприятиям подготовится к возможным потерям партнеров в Британии, сообщает RTE