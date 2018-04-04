Ryanair решил инвестировать в Украину

В Ryanair считают, что имеет опыт сотрудничества с украинцами в сфере обработки данных. «У нашей авиакомпании есть громадная потребность в хранении и обработке данных. С каждым днем их становится все больше и нам нужны компетентные ресурсы для этого. По опыту работы дата-центра в польском Вроцлаве, мы знаем, что украинцы обладают необходимыми навыками. Там из 250 работников больше 50% - это IT-специалисты из Украины. Мы считаем, что было бы эффективнее создать дата-центр в Украине, и трудоустроить еще 250 украинских специалистов» - сообщил О'Лири.

23 марта гендиректор лоукостера Майкл О'Лири объявил о расширении географии его компании и запуске новых маршрутов из Киева и Львова в страны Европы.

Ryanair начнет летать из Украины с конца октября 2018 года. Из Киева в Барселону рейсы будут выполняться четырежды в неделю, а в Братиславу из Борисполя можно будет улететь 3 раза в неделю. Лондон - Киев - 5 раз в неделю. В Познань - 2 раза, Гданьск - 2 раза, Варшаву - 4 раза, Вроцлав и Краков - по 3 раза, Вильнюс - 3 раза. Стокгольм-Скавста - Киев - 3 рейса в неделю. Дюссельдорф-Веце - Львов - 3 раза в неделю. Мемминген - Львов - 2 рейса в неделю. В Варшаву рейсы будут выполняться 3 раза в неделю. Кроме того, Ryanair изучает возможность выхода на украинский рынок внутренних авиаперевозок. Об этом на подписании соглашения между Ryanair и аэропортами «Борисполь» и «Львов» заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает Forbes планы экспансии ирландской компании в Украину были еще в 2017 году, однако тогда ирландцам не удалось договорится с оператором Киевского Международного аэропорта «Борисполь» о цене за обслуживание рейсов.