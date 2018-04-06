Russian Ireland

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Дублинский порт принял рекордное количество туристов

Дублинский порт принял рекордное количество туристов

В прошлом году Ирландскую столицу посетили 210000 пассажиров круизных лайнеров.

Это на 30% больше чем аналогичные показатели за 2016 год.

В 2017 году в Дублинский порт зашли 127 круизных лайнеров, что на 18 больше чем годом ранее. Увеличилась и их грузоподъемность. Согласно данными Ирландского статистического управления Корк, является вторым портом куда чаше всего заходят туристические суда.

Ранее власти южного пригорода Дублина, Дан-Лири планировали переоборудовать свой порт для приема круизных судов, однако эти работы пока не получили одобрения регулирующего органа An Bord Pleanála.

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Опубликовано в Экономика
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"Наша газета"

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