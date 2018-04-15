Russian Ireland

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Ирландский производитель алюминия попал под санкции США

Ирландский производитель алюминия попал под санкции США

Владелец металлургического предприятия Aughinish Alumina в Лимерике, а по совместительству российский олигарх Олег Дерипаска попал под американские санкции.

Предприятие в Ирландии является частью холдинга UC Rusal и обеспечивает работой 450 человек.

Aughinish Alumina была приобретена Дерипаской в 2007 в рамках слияния российской компании с международным трейдером Glencore.

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После введения американских санкций на владельца ирландского предприятия судьба завода и его сотрудников весьма туманна.

Ирландская телерадиокомпания RTE, сообщает о встрече руководства предприятия и министром Предпринимательства и Инноваций Хезер Хампрейс на которой обсуждались возможные варианты судьбы завода.

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Опубликовано в Экономика
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