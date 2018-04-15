Ирландский производитель алюминия попал под санкции США

Предприятие в Ирландии является частью холдинга UC Rusal и обеспечивает работой 450 человек.
Aughinish Alumina была приобретена Дерипаской в 2007 в рамках слияния российской компании с международным трейдером Glencore.
После введения американских санкций на владельца ирландского предприятия судьба завода и его сотрудников весьма туманна.
Ирландская телерадиокомпания RTE, сообщает о встрече руководства предприятия и министром Предпринимательства и Инноваций Хезер Хампрейс на которой обсуждались возможные варианты судьбы завода.