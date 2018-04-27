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В Ирландии готовится революционная налоговая реформа

В Ирландии готовится революционная налоговая реформа

В 2019 году предлагается реформировать систему отчётности по подоходному налогу PAYE.

В частности, уйдут в историю формы отчетности P30, P36 для работодателей и P60 и P45 для наемных работников.

С января 2019 года взаиморасчеты компаний с налоговой будут происходить в реальном режиме времени и начисления зарплаты будут автоматически регистрироваться в системе.

Таким образом удастся постоянно контролировать доходы граждан, начисления заработной платы, подоходного и социального налогов.

Одновременно работники в своем «кабинете налогоплательщика» смогут контролировать начисления, сделанные работодателями.

Пока не ясно будет ли возможность генерировать зарплатные ведомости непосредственно на сайте налоговой или для этого потребуются бухгалтерские программы сторонних производителей, сообщает The Journal.ie

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Опубликовано в Экономика
Теги
"Наша газета"

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